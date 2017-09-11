Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 сентября 2017, 18:27



Первая победа МФК «Норильский никель» в сезоне: игра прошла в рамках второго тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги в Санкт-Петербурге.

В ходе пресс-конференции по итогам матча второго тура ЧР Александр Соколов, главный тренер МФК «Норильский никель», сообщил: «С самого начала матча на нас стали сваливаться всевозможные беды – автогол, удаление игрока, и при неплохой игре мы залезли в «минус два». Наверное, гол в раздевалку помог нам вернуться в игру. Ну, а во втором тайме усилили давление, пошла реализация, проявили характер и в итоге вытащили эту тяжелую игру». Павел Сучилин, игрок МФК «Норильский никель», отметил: «Очень важно, что забили гол перед перерывом. Все же уступать в один гол лучше, чем в два. В раздевалке переговорили, успокоились, и в итоге 5:0 во втором тайме. Сегодня, наверное, воздалось за вчерашнюю игру». Следующий матч МФК «Норильский никель» в рамках Суперлиги проведет 17 сентября в Республике Коми. Подопечные Александра Соколова сыграют с МФК «Ухта».

Просмотров:136 МФК «Норильский никель» одержал волевую победу над «Политехом» с разгромным счетом - 8:4, уступая по ходу матча два мяча. На данный момент заполярный клуб занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка за два тура.В ходе пресс-конференции по итогам матча второго тура ЧР Александр Соколов, главный тренер МФК «Норильский никель», сообщил: «С самого начала матча на нас стали сваливаться всевозможные беды – автогол, удаление игрока, и при неплохой игре мы залезли в «минус два». Наверное, гол в раздевалку помог нам вернуться в игру. Ну, а во втором тайме усилили давление, пошла реализация, проявили характер и в итоге вытащили эту тяжелую игру».Павел Сучилин, игрок МФК «Норильский никель», отметил: «Очень важно, что забили гол перед перерывом. Все же уступать в один гол лучше, чем в два. В раздевалке переговорили, успокоились, и в итоге 5:0 во втором тайме. Сегодня, наверное, воздалось за вчерашнюю игру».Следующий матч МФК «Норильский никель» в рамках Суперлиги проведет 17 сентября в Республике Коми. Подопечные Александра Соколова сыграют с МФК «Ухта».