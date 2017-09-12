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12 сентября 2017, 10:00



Норильские пенсионеры могут принять участие в краевом чемпионате по компьютерному многоборью.

К участию во втором этапе (заочном) допускаются участники, прошедшие испытания и показавшие достаточный уровень знаний и умений в категориях «Уверенный пользователь» или «Начинающий пользователь» на первом этапе, рекомендованные организатором данного этапа, а также представившие в установленном порядке: • анкеты-заявки; • презентацию (MS PowerPoint) по одной из тем: «Я и мой компьютер», «Интернет в моей жизни», «Каким я вижу сайт моего города (района)», «Если бы у меня был «крутой» компьютер». К заявке прилагается сертификат или иной документ, свидетельствующий о прохождении курса компьютерной грамотности. Анкета-заявка, презентация, сканированный документ о прохождении курса компьютерной грамотности должны быть сформированы в электронном виде и направлены в рабочую группу чемпионата на адрес: tamarapash@rambler.ru в срок до 10.10.2017. Управление социальной политики администрации Норильска окажет помощь в составлении анкеты-заявки и сканировании направляемых документов, сообщается на сайте управления.

Просмотров:198 Участниками чемпионата могут стать граждане пожилого возраста (женщины – 55 лет и более, мужчины – 60 лет и более, на момент проведения чемпионата); инвалиды (совершеннолетние), которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности.К участию во втором этапе (заочном) допускаются участники, прошедшие испытания и показавшие достаточный уровень знаний и умений в категориях «Уверенный пользователь» или «Начинающий пользователь» на первом этапе, рекомендованные организатором данного этапа, а также представившие в установленном порядке:• анкеты-заявки;• презентацию (MS PowerPoint) по одной из тем: «Я и мой компьютер», «Интернет в моей жизни», «Каким я вижу сайт моего города (района)», «Если бы у меня был «крутой» компьютер».К заявке прилагается сертификат или иной документ, свидетельствующий о прохождении курса компьютерной грамотности.Анкета-заявка, презентация, сканированный документ о прохождении курса компьютерной грамотности должны быть сформированы в электронном виде и направлены в рабочую группу чемпионата на адрес: tamarapash@rambler.ru в срок до 10.10.2017.Управление социальной политики администрации Норильска окажет помощь в составлении анкеты-заявки и сканировании направляемых документов, сообщается на сайте управления.