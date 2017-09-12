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Северный флот

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 сентября 2017, 10:00

Норильские пенсионеры могут принять участие в краевом чемпионате по компьютерному многоборью.


Участниками чемпионата могут стать граждане пожилого возраста (женщины – 55 лет и более, мужчины – 60 лет и более, на момент проведения чемпионата); инвалиды (совершеннолетние), которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности.
К участию во втором этапе (заочном) допускаются участники, прошедшие испытания и показавшие достаточный уровень знаний и умений в категориях «Уверенный пользователь» или «Начинающий пользователь» на первом этапе, рекомендованные организатором данного этапа, а также представившие в установленном порядке:
• анкеты-заявки;
• презентацию (MS PowerPoint) по одной из тем: «Я и мой компьютер», «Интернет в моей жизни», «Каким я вижу сайт моего города (района)», «Если бы у меня был «крутой» компьютер».
К заявке прилагается сертификат или иной документ, свидетельствующий о прохождении курса компьютерной грамотности.
Анкета-заявка, презентация, сканированный документ о прохождении курса компьютерной грамотности должны быть сформированы в электронном виде и направлены в рабочую группу чемпионата на адрес: tamarapash@rambler.ru в срок до 10.10.2017.
Управление социальной политики администрации Норильска окажет помощь в составлении анкеты-заявки и сканировании направляемых документов, сообщается на сайте управления.

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13:03   Норильчанам предлагают придумать название новому скверу. 12:32   Норильск готовится к спартакиаде среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур.
12:29   «Ярких красок карнавал» приглашает маленьких норильчан с ограниченными возможностями здоровья. 12:24   Жители Таймыра могут получить средства на ремонт печного отопления и электропроводки.
10:00   Норильские пенсионеры могут принять участие в краевом чемпионате по компьютерному многоборью.

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12:27   Госавтоинспекторы Норильска выясняют обстоятельства смертельного ДТП. 12:15   Выборы депутатов Норильского городского Совета депутатов состоялись.
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 8 сентября 2017 
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18:00   В Талнахе - районе Норильска, который в народе зовут рудной столицей России, открыли новый сквер. 17:52   В Норильске на трое суток арестовали водителя, сбившего пешехода.
17:50   Сотрудники норильской полиции берут под охрану все избирательные участки города. 15:11   Какие термометры показывают точную погоду? На этот вопрос ответили специалисты красноярского ЦСМ.
14:38   Полиции Норильска требуется помощь в розыске мужчины. 13:18   Норильский участковый готовится к краевому конкурсу «Народный участковый».

 7 сентября 2017 
18:06   Норильчане в ближайшие выходные смогут побывать на ежегодной продуктовой ярмарке «Приметы осени - 2017», которая откроется в Дудинке 9 сентября. 18:01   Ровно неделя осталась до окончания срока приема документов на конкурс на замещение должности главы города Норильска.
18:00   Авиакомпания NordStar перевезла в 2017 году миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом. 17:52   Норильская публичная библиотека попала в шорт-лист VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» с проектом «Вечная теплота».
17:42   Норильские стражи правопорядка призвали владельцев транспортных средств быть более бдительными и ответственно относиться к своему движимому имуществу. 16:49   В Норильске началась волна досдачи экзаменов. 9-классникам и 11-классникам, не получившим документ об образовании, дан шанс исправить ситуацию.
15:01   В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе температура воды в Дудинке будет снижена. 14:42   Отключать горячую воду в России разрешат лишь на несколько дней.
13:13   В красноярском кардиоцентре прошла уже вторая пересадка донорского сердца. 13:12   Елена Безденежных рассказала о планах «Норникеля» на Восточном экономическом форуме.

 6 сентября 2017 
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