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12 сентября 2017, 12:24



Жители Таймыра могут получить средства на ремонт печного отопления и электропроводки.

На сегодняшний день данную материальную помощь получили уже пять семей муниципального района. Из них три многодетные семьи в поселках Таймыра, одна в Дудинке отремонтировали электропроводку и одна семья в поселке Караул – печное отопление. Документы от семи семей находятся в стадии рассмотрения. Материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки предусмотрена в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», с целью профилактики бытовых пожаров в жилых помещениях. Получить ее можно однократно в течение года. На выделенные средства благо получатели могут приобрести материалы, необходимые для ремонта, оплатить работы, услуги по проведению ремонта печного отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки, а также компенсировать расходы на эти цели.

Просмотров:197 До 15 тысяч рублей на ремонт печного отопления и электропроводки могут получить из краевого бюджета одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума. Об этом сообщили в управлении социальной защиты населения администрации муниципального района.На сегодняшний день данную материальную помощь получили уже пять семей муниципального района. Из них три многодетные семьи в поселках Таймыра, одна в Дудинке отремонтировали электропроводку и одна семья в поселке Караул – печное отопление. Документы от семи семей находятся в стадии рассмотрения.Материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки предусмотрена в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», с целью профилактики бытовых пожаров в жилых помещениях. Получить ее можно однократно в течение года.На выделенные средства благо получатели могут приобрести материалы, необходимые для ремонта, оплатить работы, услуги по проведению ремонта печного отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки, а также компенсировать расходы на эти цели.