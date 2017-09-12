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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:24 В Норильске проверяют сразу несколько зданий на наличие взрывных устройств.
14:41 Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.
14:27 В Норильске пресекли очередной случай незаконного оборота наркотиков.
13:31 Жители Норильска могут проголосовать за своего участкового. Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый».
13:03 Норильчанам предлагают придумать название новому скверу.
12:32 Норильск готовится к спартакиаде среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур.
12:29 «Ярких красок карнавал» приглашает маленьких норильчан с ограниченными возможностями здоровья.
12:24 Жители Таймыра могут получить средства на ремонт печного отопления и электропроводки.
10:00 Норильские пенсионеры могут принять участие в краевом чемпионате по компьютерному многоборью.
18:27 Первая победа МФК «Норильский никель» в сезоне: игра прошла в рамках второго тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги в Санкт-Петербурге.
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