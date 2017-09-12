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12 сентября 2017, 12:32



Норильск готовится к спартакиаде среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур.

Спартакиада проводится в течение года, в период с января по декабрь. Принять участие в соревнованиях в зачет спартакиады могут работники бюджетной сферы, студенты высших учебных заведений, а также сотрудники силовых структур. Соревнования проводятся по следующим видам спорта: волейбол, гиревой спорт, мини-футбол, плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол. 22 сентября 2017 года в 16.00 в конференц-зале стадиона «Заполярник» состоится заседание судейской коллегии по вопросу организации и участия в данной спартакиаде. Желающие принять участие в соревнованиях могут обращаться по телефону 43-72-35*3010.

Просмотров:209 В 2018 году планируется проведение ежегодной спартакиады среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур муниципального образования город Норильск.Спартакиада проводится в течение года, в период с января по декабрь. Принять участие в соревнованиях в зачет спартакиады могут работники бюджетной сферы, студенты высших учебных заведений, а также сотрудники силовых структур.Соревнования проводятся по следующим видам спорта: волейбол, гиревой спорт, мини-футбол, плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол.22 сентября 2017 года в 16.00 в конференц-зале стадиона «Заполярник» состоится заседание судейской коллегии по вопросу организации и участия в данной спартакиаде.Желающие принять участие в соревнованиях могут обращаться по телефону 43-72-35*3010.