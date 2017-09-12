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12 сентября 2017, 13:03



Норильчанам предлагают придумать название новому скверу.

Напомним, новый сквер в Талнахе обустроен на площадке, ранее являвшейся свалкой строительного мусора. Замысел был реализован благодаря объединению усилий муниципалитета и компании «Норникель». Автор проекта - дизайнер, генеральный директор группы компаний «Огниво», заведующий кафедрой «Художественный металл» академии им. С. Г. Строганова Мария Круглова.

Просмотров:206 Опрос размещен на главной странице официального сайта Норильска и будет доступен до пятницы. Горожане могут выбрать название сквера из предложенных вариантов или придумать собственный.Напомним, новый сквер в Талнахе обустроен на площадке, ранее являвшейся свалкой строительного мусора. Замысел был реализован благодаря объединению усилий муниципалитета и компании «Норникель». Автор проекта - дизайнер, генеральный директор группы компаний «Огниво», заведующий кафедрой «Художественный металл» академии им. С. Г. Строганова Мария Круглова.