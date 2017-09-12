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12 сентября 2017, 13:31



Жители Норильска могут проголосовать за своего участкового. Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый».

Проект «Народный участковый» - пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю размещена информация о 64 участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса. Онлайн-голосование на региональном уровне пройдет в 2 этапа, с 11 по 20 сентября и с 7 по 16 октября 2017 года. Победитель конкурса определится в рамках третьего этапа через голосование на официальном интернет-сайте МВД России уже в ноябре. Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке 11 ноября в канун Дня участкового уполномоченного полиции. Проголосовать можно уже сегодня на специальной странице голосования https://24.мвд.рф/Dopolnitelnie_rubriki/народный-участковый-2017#. Именно народным голосованием определится участник, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса. Напомним, Норильск на конкурсе представляет участковый уполномоченный полиции – Никита Мальцев.

Просмотров:196 Конкурс призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Проект «Народный участковый» - пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю размещена информация о 64 участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.Онлайн-голосование на региональном уровне пройдет в 2 этапа, с 11 по 20 сентября и с 7 по 16 октября 2017 года. Победитель конкурса определится в рамках третьего этапа через голосование на официальном интернет-сайте МВД России уже в ноябре. Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке 11 ноября в канун Дня участкового уполномоченного полиции.Проголосовать можно уже сегодня на специальной странице голосования https://24.мвд.рф/Dopolnitelnie_rubriki/народный-участковый-2017#. Именно народным голосованием определится участник, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.Напомним, Норильск на конкурсе представляет участковый уполномоченный полиции – Никита Мальцев.