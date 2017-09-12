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12 сентября 2017, 14:27



В Норильске пресекли очередной случай незаконного оборота наркотиков.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:204 Норильские полицейские задержали 36-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. При осмотре у него обнаружили и изъяли 0,40 грамм наркотического средства. В ходе дальнейших мероприятий стражи порядка установили и личность мужчины, подозреваемого в распространении наркотиков. Дома у него обнаружили и изъяли 20 грамм запрещенного вещества растительного происхождения и 40 грамм синтетических наркотиков.В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.