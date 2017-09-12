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12 сентября 2017, 14:41



Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.

По данным фактам полицейские проводят проверки. Сотрудники полиции обращаются к жителям Норильска с просьбой быть предельно бдительными при совершении покупок в интернете. Перепроверяйте получаемую вами информацию, обращайте внимание на название сайта, на адресную строку, на наличие каких-либо добавочных символов или названий в адресной строке. Скопируйте название сайта из адресной строки в поисковую систему и ознакомьтесь с отзывами. Особенно тщательно проверяйте ранее не известные вам сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте: по дате создания ресурса, по указанным на сайте телефонам, по отзывам в интернете.

Просмотров:316 Накануне в дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску поступило два заявления от граждан, которые стали жертвами мошенников. В одном случае в конце августа 44-летний мужчина в счет приобретения лодочного мотора перевел денежные средства в сумме 36 тысяч рублей и, не дождавшись ответа, обратился за помощью в полицию. В другом случае 50-летняя жительница р-на Талнах, решившая продать предметы мебели, открыла доступ к банковской карте злоумышленникам, откуда впоследствии были списаны денежные средства в сумме 13 500 рублей. После того как поняла, что ее обманули, также обратилась в полицию.По данным фактам полицейские проводят проверки.Сотрудники полиции обращаются к жителям Норильска с просьбой быть предельно бдительными при совершении покупок в интернете. Перепроверяйте получаемую вами информацию, обращайте внимание на название сайта, на адресную строку, на наличие каких-либо добавочных символов или названий в адресной строке. Скопируйте название сайта из адресной строки в поисковую систему и ознакомьтесь с отзывами. Особенно тщательно проверяйте ранее не известные вам сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте: по дате создания ресурса, по указанным на сайте телефонам, по отзывам в интернете.