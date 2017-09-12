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12 сентября 2017, 17:24



В Норильске проверяют сразу несколько зданий на наличие взрывных устройств.



Просмотров:775 В полицию Норильска поступили сообщения сразу как минимум о пяти «подозрительных объектах» в разных районах города. Объявлено об эвакуации людей. Речь идет о торговых центрах и кинотеатрах. Так идет работа в торговых центрах "Таймыр", "Горняк", "Арена Норильск" и в кинотеатрах города: "Родина", КДЦ "Высоцкого". Сообщении о заминированных зданиях сегодня поступают со многих городов России. Первые телефонные террористы появились ещё 10 сентября в Омске, в единый день голосования. К 11 сентября анонимы активизировались в Ставрополе. Сегодня волна телефонного минирования прокатилась и по другим городам России, в том числе Норильску и Дудинке. Все сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге. Некоторые это связывают с запланированным выходом в прокат фильмом "Матильда". Министерство обороны выступило с заявлением о том, что обширные эвакуации - следствие массовых учений. "В России впервые со времен СССР проводят масштабные антитеррористические учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства". Через несколько минут отдел МВД в г. Норильске выступит с официальным заявлением.