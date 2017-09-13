|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:22 Сегодня в Москве на 93-м году жизни не стало Льва Александровича НЕТТО, участника ВОВ, заключенного Норильлага П-867.
18:48 В августе предприниматели возместили норильчанам около 800 тысяч рублей за некачественные товары и услуги.
18:37 «Российское застолье» на таймырской земле. В Дудинке открылась фотовыставка мастеров трех столетий.
18:15 Это были не учения. За ложные минирования грозит реальная уголовная ответственность.
17:56 Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом.
17:51 Норильские благотворительные фонды включились в общероссийское движение против мошенников.
17:27 В Норильске инспекторы ПДН провели лекцию по безопасности для учеников первых классов.
16:49 Дом физкультуры в столице Таймыра начнет работать с 1 октября.
16:45 Завтра дудинские депутаты открывают парламентский сезон.
15:19 В PolArt-резиденции музея состоится лекция «Современное искусство как инструмент в руках музея».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх