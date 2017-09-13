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13 сентября 2017, 11:23



«Норникель» выступил партнером Восточного экономического форума, состоявшегося 6-7 сентября во Владивостоке.

«Норникель» анонсировал на форуме свой новый производственный актив - Быстринский ГОК в Забайкальском крае. Ввести в эксплуатацию его планируют в четвертом квартале 2017 г. Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, выступая на сессии, посвященной защите привлеченных инвестиций и прав кредиторов, отметила успешный опыт государственно-частного партнерства при реализации этого проекта. А также рассказала о необходимости унифицировать подход государства к стимулированию частных инвестиций путем предоставления налоговых преференций на федеральном и региональном уровнях. Еще один представленный проект связан с социальным развитием территорий, на которых работает компания. В частности, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 г. в Красноярске, генеральным партнером которой является «Норникель». Опыт «Норникеля» по региональной политике и созданию комфортных условий проживания в регионах деятельности компании может быть интересен для применения на Дальнем Востоке, территории, которая по многим показателям схожа с арктическими регионами. О работе «Норникеля», связанной с охраной окружающей среды, Елена Безденежных рассказала в ходе сессии «Особо охраняемые природные территории - возможности для государства и бизнеса». Она напомнила, что компания поддерживает целый ряд природных заповедников, расположенных в относительной близости к производственным площадкам компании в Мурманской области и на Таймыре. Благодаря этой поддержке в заповедниках формируется эффективная научная база и реализуются различные исследовательские проекты. По словам Безденежных, для развития экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях, целесообразно использовать принцип государственно-частного партнерства. «Чтобы этот принцип заработал, необходимо соответствующее законодательное регулирование, определяющее механизм и условия государственно-частного партнерства в сфере туризма, а также организационные структуры управления, координирующие взаимодействие участников партнерства. Проще говоря, необходимо создание понятной и прозрачной системы, снимающей юридические риски потенциальных инвесторов, готовых принять участие в решении государственных задач по развитию экопросвещения и экотуризма», - подчеркнула топ-менеджер «Норникеля».

Просмотров:169 Компания представила свои новые проекты, а вице-президент Елена Безденежных поделилась опытом «Норникеля» в производственной и социальной сферах.«Норникель» анонсировал на форуме свой новый производственный актив - Быстринский ГОК в Забайкальском крае. Ввести в эксплуатацию его планируют в четвертом квартале 2017 г. Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, выступая на сессии, посвященной защите привлеченных инвестиций и прав кредиторов, отметила успешный опыт государственно-частного партнерства при реализации этого проекта. А также рассказала о необходимости унифицировать подход государства к стимулированию частных инвестиций путем предоставления налоговых преференций на федеральном и региональном уровнях.Еще один представленный проект связан с социальным развитием территорий, на которых работает компания. В частности, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 г. в Красноярске, генеральным партнером которой является «Норникель».Опыт «Норникеля» по региональной политике и созданию комфортных условий проживания в регионах деятельности компании может быть интересен для применения на Дальнем Востоке, территории, которая по многим показателям схожа с арктическими регионами.О работе «Норникеля», связанной с охраной окружающей среды, Елена Безденежных рассказала в ходе сессии «Особо охраняемые природные территории - возможности для государства и бизнеса». Она напомнила, что компания поддерживает целый ряд природных заповедников, расположенных в относительной близости к производственным площадкам компании в Мурманской области и на Таймыре. Благодаря этой поддержке в заповедниках формируется эффективная научная база и реализуются различные исследовательские проекты. По словам Безденежных, для развития экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях, целесообразно использовать принцип государственно-частного партнерства. «Чтобы этот принцип заработал, необходимо соответствующее законодательное регулирование, определяющее механизм и условия государственно-частного партнерства в сфере туризма, а также организационные структуры управления, координирующие взаимодействие участников партнерства. Проще говоря, необходимо создание понятной и прозрачной системы, снимающей юридические риски потенциальных инвесторов, готовых принять участие в решении государственных задач по развитию экопросвещения и экотуризма», - подчеркнула топ-менеджер «Норникеля».