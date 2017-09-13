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13 сентября 2017, 11:54



Крупнейшим потребителем услуг Енисейского речного пароходства остается «Норникель». На его долю приходится около 40% всего перевезенного груза.

Крупнейшим потребителем услуг пароходства традиционно выступает «Норникель» - по заказам комбината перевезено 1,1 млн тонн. Существенный объем грузопотока приходится также на долю ООО «РН-Ванкор» - 383 тыс. тонн, АО «Полюс Логистика» - 218 тыс. тонн и ООО «Группа Магнезит» - 194 тыс. тонн. Успешно справляются с плановыми заданиями навигации-2017 и дочерние компании АО «ЕРП». В Красноярском речном порту объем перевалки грузов составил 645 тыс. тонн, что на 7,5 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 5% превышает плановый показатель предприятия. В Лесосибирском порту объем погрузочно-разгрузочных работ за 8 месяцев превысил 1 млн 200 тыс. тонн, что на 15% больше, чем в 2015 году и на 19% выше запланированного.

Просмотров:140 По данным на начало сентября, объем грузоперевозок Енисейского речного пароходства составил 2 млн 790 тыс. тонн, в том числе нефтеналивных 148 тыс. тонн и 472 тыс. тонн угля, сообщили в пресс-службе ЕРП.Крупнейшим потребителем услуг пароходства традиционно выступает «Норникель» - по заказам комбината перевезено 1,1 млн тонн. Существенный объем грузопотока приходится также на долю ООО «РН-Ванкор» - 383 тыс. тонн, АО «Полюс Логистика» - 218 тыс. тонн и ООО «Группа Магнезит» - 194 тыс. тонн.Успешно справляются с плановыми заданиями навигации-2017 и дочерние компании АО «ЕРП». В Красноярском речном порту объем перевалки грузов составил 645 тыс. тонн, что на 7,5 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 5% превышает плановый показатель предприятия.В Лесосибирском порту объем погрузочно-разгрузочных работ за 8 месяцев превысил 1 млн 200 тыс. тонн, что на 15% больше, чем в 2015 году и на 19% выше запланированного.