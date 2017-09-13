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13 сентября 2017, 12:10



Накануне Норильск в числе других российских городов подвергся атаке звонков о ложных минированиях. Свои комментарии дали представители МВД и ФСБ Красноярского края.

Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о минировании торговых центров, кинотеатра, автовокзала, аэропорта. На проверку были задействованы все службы, эвакуированы сотни людей. Владимир Юрченко, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Каждое здание проверяется, по возможности кинологом, задействованы все собаки кинологической службы в Красноярске, Зеленогорске. Сейчас оперативники выясняют личности звонивших, потому что на данный момент звонки продолжаются». Марина Моисеева, представитель пресс-службы управления ФСБ России по Красноярскому краю: «Реальной подоплеки под ними нет. Как правило, цель таких сообщений и лиц, их организующих, - дестабилизировать работу ведомств, правоохранительных структур, посеять панику среди населения. Стоит отметить, что раскрываемость данного рода преступлений составляет практически 100%. Поэтому непонятно, на что рассчитывают лица, сеющие панику таким образом».

Просмотров:255 Краевая полиция продолжает проверку по факту звонков о ложном минировании в регионе, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По ней нарушителям грозит до семи лет лишения свободы, сообщает НИА-Красноярск.Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о минировании торговых центров, кинотеатра, автовокзала, аэропорта. На проверку были задействованы все службы, эвакуированы сотни людей.Владимир Юрченко, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Каждое здание проверяется, по возможности кинологом, задействованы все собаки кинологической службы в Красноярске, Зеленогорске. Сейчас оперативники выясняют личности звонивших, потому что на данный момент звонки продолжаются».Марина Моисеева, представитель пресс-службы управления ФСБ России по Красноярскому краю: «Реальной подоплеки под ними нет. Как правило, цель таких сообщений и лиц, их организующих, - дестабилизировать работу ведомств, правоохранительных структур, посеять панику среди населения. Стоит отметить, что раскрываемость данного рода преступлений составляет практически 100%. Поэтому непонятно, на что рассчитывают лица, сеющие панику таким образом».