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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 сентября 2017, 12:10

Накануне Норильск в числе других российских городов подвергся атаке звонков о ложных минированиях. Свои комментарии дали представители МВД и ФСБ Красноярского края.


Краевая полиция продолжает проверку по факту звонков о ложном минировании в регионе, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По ней нарушителям грозит до семи лет лишения свободы, сообщает НИА-Красноярск.
Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о минировании торговых центров, кинотеатра, автовокзала, аэропорта. На проверку были задействованы все службы, эвакуированы сотни людей.
Владимир Юрченко, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Каждое здание проверяется, по возможности кинологом, задействованы все собаки кинологической службы в Красноярске, Зеленогорске. Сейчас оперативники выясняют личности звонивших, потому что на данный момент звонки продолжаются».
Марина Моисеева, представитель пресс-службы управления ФСБ России по Красноярскому краю: «Реальной подоплеки под ними нет. Как правило, цель таких сообщений и лиц, их организующих, - дестабилизировать работу ведомств, правоохранительных структур, посеять панику среди населения. Стоит отметить, что раскрываемость данного рода преступлений составляет практически 100%. Поэтому непонятно, на что рассчитывают лица, сеющие панику таким образом».

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18:37   «Российское застолье» на таймырской земле. В Дудинке открылась фотовыставка мастеров трех столетий. 18:15   Это были не учения. За ложные минирования грозит реальная уголовная ответственность.
17:56   Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом. 17:51   Норильские благотворительные фонды включились в общероссийское движение против мошенников.
17:27   В Норильске инспекторы ПДН провели лекцию по безопасности для учеников первых классов. 16:49   Дом физкультуры в столице Таймыра начнет работать с 1 октября.
16:45   Завтра дудинские депутаты открывают парламентский сезон. 15:19   В PolArt-резиденции музея состоится лекция «Современное искусство как инструмент в руках музея».
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 12 сентября 2017 
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10:00   Норильские пенсионеры могут принять участие в краевом чемпионате по компьютерному многоборью.

 11 сентября 2017 
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17:18   Пассажирский теплоход «Александр Матросов» после ремонта в ночь с воскресенья на понедельник прибыл в Дудинку и уже отправился в обратный рейс на юг края. 17:04   До завершения заявочной кампании на участие в программе по формированию современной городской среды остались считанные дни. ...
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13:53   После завершения учений на Таймыре и культурной программы в Дудинке и Норильске отряд кораблей Северного флота вышел из Енисейского залива в Карское море. 13:45   Программу социально-экономического развития Арктической зоны, в которую входит и Норильск, правительство России продлило до 2025 года.
13:16   Объемы вложений «Норникеля» в реконструкцию аварийного поселка Тухард в 2017 году составят порядка 30 млн рублей. 12:45   Выставку, посвященную 350-летию Дудинки и 80-летию морского порта «Норникеля», монтируют в Таймырском краеведческом музее.
12:27   Госавтоинспекторы Норильска выясняют обстоятельства смертельного ДТП. 12:15   Выборы депутатов Норильского городского Совета депутатов состоялись.
11:56   Глава Норильска Олег Курилов сообщил о завершении голосования.

 8 сентября 2017 
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18:00   В Талнахе - районе Норильска, который в народе зовут рудной столицей России, открыли новый сквер. 17:52   В Норильске на трое суток арестовали водителя, сбившего пешехода.




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