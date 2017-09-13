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13 сентября 2017, 12:29



Подразделения "Норильскгазпрома", "Таймыргаза" и "Норильсктрансгаза" заканчивают подготовку своих объектов к осенне-зимнему сезону.

"Норильскгазпром" провел ремонт резервуаров и обвалование резервуарных парков конденсата и метанола на Мессояхе и Северо-Соленинском месторождениях, восстановил бетонный слой причальной стенки красноярского представительства на Енисее. "Таймыргаз" выполнил капитальный ремонт газотурбинных электростанций и сетей электроснабжения добычи и транспортировки газа. "Норильсктрансгаз" завершил в этом сезоне техническое перевооружение подводного перехода через реки Малая и Большая Хета, а также опорно-ригельной части магистрального газопровода, заменив в рамках специального проекта с 2014 года 5680 опор. В сумме по трем газовым компаниям Таймыра обследованы более 350 км магистральных и межпромысловых газопроводов, проведена диагностика и экспертиза более 250 единиц технологического оборудования. В этом направлении завершается экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, выполнен весь объем натурного обследования в полевых условиях, ведется обработка технических отчетов для получения положительных заключений о возможности продления срока безопасной эксплуатации этих объектов. Разрабатываются дополнительные мероприятия по улучшению условий соблюдения промышленной безопасности.

Просмотров:176 В рамках запланированных мероприятий проведено техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, зданий и сооружений. Состоялись сезонные осмотры строительных конструкций, утепление технических и бытовых помещений, проведена ревизия и соответствующая подготовка объектов тепловодоснабжения и энергообеспечения. Готовность к предстоящему сезону производственных мощностей и энергообеспечивающего оборудования составляет 100 процентов."Норильскгазпром" провел ремонт резервуаров и обвалование резервуарных парков конденсата и метанола на Мессояхе и Северо-Соленинском месторождениях, восстановил бетонный слой причальной стенки красноярского представительства на Енисее. "Таймыргаз" выполнил капитальный ремонт газотурбинных электростанций и сетей электроснабжения добычи и транспортировки газа. "Норильсктрансгаз" завершил в этом сезоне техническое перевооружение подводного перехода через реки Малая и Большая Хета, а также опорно-ригельной части магистрального газопровода, заменив в рамках специального проекта с 2014 года 5680 опор.В сумме по трем газовым компаниям Таймыра обследованы более 350 км магистральных и межпромысловых газопроводов, проведена диагностика и экспертиза более 250 единиц технологического оборудования. В этом направлении завершается экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, выполнен весь объем натурного обследования в полевых условиях, ведется обработка технических отчетов для получения положительных заключений о возможности продления срока безопасной эксплуатации этих объектов. Разрабатываются дополнительные мероприятия по улучшению условий соблюдения промышленной безопасности.