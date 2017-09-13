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13 сентября 2017, 13:10



Сегодня городской избирком предоставил список избранных депутатов Норильского городского Совета депутатов.

местное отделение политической партии "Справедливая Россия" в городе Норильске Красноярского края: - ДУБРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, СОЛОМАХА ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ, НЕПЛЯХОВИЧ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА; региональное отделение в Красноярском крае политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»: - КАРМАНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, МАТВЕЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ; Красноярское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России: - СЕМИЗОРОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, ЕРОХИНА ЭДИЛИЯ ЭДУАРДОВНА, ПИЛЮГИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, АНДРУШКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ; Норильское городское местное отделение Красноярского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»: - КУРИЛОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, ЦЮПКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ГОРБЕЛЬ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, ИЗОСИМОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, СУКАЧ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ, ЛИКИНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, КАРАСЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЛИПИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ПОТЕРЯХИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, НИЗАМЕЕВ ИРИК АМИРОВИЧ, ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, СКОРИК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ГОРБУНОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ. По трехмандатным избирательным округам - по трехмандатному избирательному округу № 1: - МОРОЗ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, ПЕСТРЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ФРОЛОЧКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ; по трехмандатному избирательному округу № 2 - - ЯШИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ПЛОТНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛМАЗОВНА, КАМИНСКИЙ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ; по трехмандатному избирательному округу № 3: - ШПЕТНАЯ НИНА МИХАЙЛОВНА, ЕНЧИК ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, СЕРБИН РОМАН ОЛЕГОВИЧ; по трехмандатному избирательному округу № 4: - ОРОБИНСКАЯ НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА, ТУМАНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, БОНДАРЬ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ.

Просмотров:239 По общетерриториальному избирательному округу -местное отделение политической партии "Справедливая Россия" в городе Норильске Красноярского края:- ДУБРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, СОЛОМАХА ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ, НЕПЛЯХОВИЧ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА;региональное отделение в Красноярском крае политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»:- КАРМАНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, МАТВЕЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ;Красноярское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России:- СЕМИЗОРОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, ЕРОХИНА ЭДИЛИЯ ЭДУАРДОВНА, ПИЛЮГИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, АНДРУШКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ;Норильское городское местное отделение Красноярского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»:- КУРИЛОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, ЦЮПКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ГОРБЕЛЬ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, ИЗОСИМОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, СУКАЧ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ,ЛИКИНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, КАРАСЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЛИПИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ПОТЕРЯХИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, НИЗАМЕЕВ ИРИК АМИРОВИЧ,ПАНЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, СКОРИК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ГОРБУНОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ.По трехмандатным избирательным округам -по трехмандатному избирательному округу № 1:- МОРОЗ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, ПЕСТРЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ФРОЛОЧКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ;по трехмандатному избирательному округу № 2 -- ЯШИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ПЛОТНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛМАЗОВНА, КАМИНСКИЙ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ;по трехмандатному избирательному округу № 3:- ШПЕТНАЯ НИНА МИХАЙЛОВНА, ЕНЧИК ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, СЕРБИН РОМАН ОЛЕГОВИЧ;по трехмандатному избирательному округу № 4:- ОРОБИНСКАЯ НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА, ТУМАНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, БОНДАРЬ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ.