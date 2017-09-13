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13 сентября 2017, 13:37



В этом году в Красноярском крае будут трудоустроены 4,5 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья.

Участниками комиссии стали представители краевых министерств, общественных организаций инвалидов, объединений работодателей. Открывая заседание, заместитель председателя правительства края – министр социальной политики края Галина Пашинова отметила, что к 2020 году половина россиян с инвалидностью трудоспособного возраста должна обрести рабочие места. К решению поставленной задачи приступили уже сейчас. Так, в 2017 году в нашем крае будут трудоустроены 4,5 тысячи жителей. «Комиссия создана для координации этой деятельности и объединения усилий. В разрезе каждой отрасли, каждой государственной или муниципальной структуры необходимо провести большую работу для выполнения поставленной задачи», – сообщила она. В крае с помощью службы занятости трудоустроены уже 3 тысячи граждан с инвалидностью. Соискателям предложили разные типы занятости с учетом состояния здоровья: надомной труд, гибкий график, временное или постоянное трудоустройство. Минтруд России рекомендовал систему, выстроенную в Красноярском крае, другим субъектам для использования в работе. «В начале года центры занятости населения провели опрос граждан с инвалидностью на предмет их готовности трудиться. Первоначально из 4,3 тысячи опрошенных только девять процентов выразили желание возобновить трудовую деятельность. В этой связи было принято решение о проведении ряда консультационных и мотивационных мероприятий. Наши специалисты дают разъяснения как гражданам, так и работодателям, принимающим инвалидов», – дополнил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин. По итогам заседания принят ряд решений. Так, на следующих встречах будут рассматриваться результаты по трудоустройству инвалидов в разрезе отраслей и муниципальных образований, говорится в сообщении.

Просмотров:155 Состоялось первое заседание межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в Красноярском крае. Собравшимся представили опыт региональной службы занятости, которая в этом году помогла найти работу уже 3 тысячам граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщает НИА-Красноярск.Участниками комиссии стали представители краевых министерств, общественных организаций инвалидов, объединений работодателей.Открывая заседание, заместитель председателя правительства края – министр социальной политики края Галина Пашинова отметила, что к 2020 году половина россиян с инвалидностью трудоспособного возраста должна обрести рабочие места. К решению поставленной задачи приступили уже сейчас. Так, в 2017 году в нашем крае будут трудоустроены 4,5 тысячи жителей. «Комиссия создана для координации этой деятельности и объединения усилий. В разрезе каждой отрасли, каждой государственной или муниципальной структуры необходимо провести большую работу для выполнения поставленной задачи», – сообщила она.В крае с помощью службы занятости трудоустроены уже 3 тысячи граждан с инвалидностью. Соискателям предложили разные типы занятости с учетом состояния здоровья: надомной труд, гибкий график, временное или постоянное трудоустройство. Минтруд России рекомендовал систему, выстроенную в Красноярском крае, другим субъектам для использования в работе.«В начале года центры занятости населения провели опрос граждан с инвалидностью на предмет их готовности трудиться. Первоначально из 4,3 тысячи опрошенных только девять процентов выразили желание возобновить трудовую деятельность. В этой связи было принято решение о проведении ряда консультационных и мотивационных мероприятий. Наши специалисты дают разъяснения как гражданам, так и работодателям, принимающим инвалидов», – дополнил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин.По итогам заседания принят ряд решений. Так, на следующих встречах будут рассматриваться результаты по трудоустройству инвалидов в разрезе отраслей и муниципальных образований, говорится в сообщении.