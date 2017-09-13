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13 сентября 2017, 15:19



В PolArt-резиденции музея состоится лекция «Современное искусство как инструмент в руках музея».

Речь на лекции пойдет о том, как с помощью современного искусства музеи сегодня выстраивают диалог с посетителями. Событие ориентировано на музейных специалистов, художников, творческих людей. Кстати, Михаил Овчинников уже бывал в Норильске не единожды. На этот раз он приехал на территорию, чтобы принять участие в открытии монументального арт-проекта «Большая Медведица» на фасаде Таймырского краеведческого музея, в котором выступает в качестве куратора. Автор проекта - выдающийся современный художник Ринат Волигамси. Михаил Овчинников – директор филиала культурно-исторического фонда «Связь времен» и первый заместитель директора музея Фаберже в Санкт-Петербурге. В 2010–2013 годах – директор крупнейшего в России частного музея современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург). Куратор многих выставочных и образовательных проектов. Постоянный член жюри vеждународного конкурса современного портрета Portrait Now! и член Международного совета Музея Хиллвуд. В разное время работал заместителем председателя cанкт-петербургского творческого Cоюза художников России, куратором издательского проекта «Авангард на Неве», старшим научным сотрудником Российского этнографического музея.

Просмотров:115 Состоится лекция 15 сентября в 11.00. Вход свободный, по регистрации на событие в группе Facebook «Музеи Норильска». Проведет ее директор филиала культурно-исторического фонда «Связь времен», первый заместитель директора музея Фаберже в Санкт-Петербурге Михаил Овчинников.Речь на лекции пойдет о том, как с помощью современного искусства музеи сегодня выстраивают диалог с посетителями. Событие ориентировано на музейных специалистов, художников, творческих людей.Кстати, Михаил Овчинников уже бывал в Норильске не единожды. На этот раз он приехал на территорию, чтобы принять участие в открытии монументального арт-проекта «Большая Медведица» на фасаде Таймырского краеведческого музея, в котором выступает в качестве куратора. Автор проекта - выдающийся современный художник Ринат Волигамси.Михаил Овчинников – директор филиала культурно-исторического фонда «Связь времен» и первый заместитель директора музея Фаберже в Санкт-Петербурге. В 2010–2013 годах – директор крупнейшего в России частного музея современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург). Куратор многих выставочных и образовательных проектов. Постоянный член жюри vеждународного конкурса современного портрета Portrait Now! и член Международного совета Музея Хиллвуд. В разное время работал заместителем председателя cанкт-петербургского творческого Cоюза художников России, куратором издательского проекта «Авангард на Неве», старшим научным сотрудником Российского этнографического музея.