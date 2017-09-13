13 сентября 2017, 16:45



Завтра дудинские депутаты открывают парламентский сезон.

14 сентября Дудинский городской Совет депутатов откроет очередную, десятую сессию. В повестке дня — 12 вопросов. Кроме внесения изменений в важные документы, в том числе и Устав города, парламентарии рассмотрят программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Дудинка, изучат перечень муниципального имущества города Дудинки (за исключением земельных участков), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, обсудят соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления города Дудинки органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на утверждение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Депутаты планируют заслушать отчёт о работе городской административной комиссии, сообщается на официальном сайте Дудинки.