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13 сентября 2017, 16:49



Дом физкультуры в столице Таймыра начнет работать с 1 октября.

Кроме этого подрядной организацией возведено новое крыльцо на свайном фундаменте, которое оборудовано пандусом для обеспечения доступа людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Для оплаты работ городским бюджетом было выделено 5,8 млн рублей. Внутренней отделкой спортивного зала Дома физкультуры, включая очистку покрытия от старой краски, замену досок, шпаклевку, грунтование, окраску согласно требованиям, предъявляемым к разметке спортивных залов для разных видов спорта, займутся работники подрядчика ООО «Стройперспектива». На восстановление зала из городского бюджета выделено 490 тысяч рублей. Работы планируется завершить до конца сентября. Ремонт в учреждении не повлиял на тренировки воспитанников ДФК — занятия по всем видам спорта проводятся в спортивных залах дудинских школ. С 1 октября спортсмены приступят к тренировкам в обновленном спортзале Дома физкультуры Дудинского спортивного комплекса.

Просмотров:101 В Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса завершен ремонт внешней части здания. Комиссия приняла работы 12 сентября. Подрядчик - ООО «Стройперспектива» -демонтировал изношенное покрытие кровли, заменив его современным, более долговечным самоклеящимся материалом — ризолином. В соответствии с планом ремонтных работ работники подрядчика - ООО «МирСтрой» - восстановили и нанесли новый штукатурный слой, загрунтовали и окрасили здание спортивного учреждения, сообщается на официальном сайте Дудинки.Кроме этого подрядной организацией возведено новое крыльцо на свайном фундаменте, которое оборудовано пандусом для обеспечения доступа людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Для оплаты работ городским бюджетом было выделено 5,8 млн рублей.Внутренней отделкой спортивного зала Дома физкультуры, включая очистку покрытия от старой краски, замену досок, шпаклевку, грунтование, окраску согласно требованиям, предъявляемым к разметке спортивных залов для разных видов спорта, займутся работники подрядчика ООО «Стройперспектива». На восстановление зала из городского бюджета выделено 490 тысяч рублей. Работы планируется завершить до конца сентября.Ремонт в учреждении не повлиял на тренировки воспитанников ДФК — занятия по всем видам спорта проводятся в спортивных залах дудинских школ. С 1 октября спортсмены приступят к тренировкам в обновленном спортзале Дома физкультуры Дудинского спортивного комплекса.