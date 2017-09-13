Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 сентября 2017, 17:27



В Норильске инспекторы ПДН провели лекцию по безопасности для учеников первых классов.

По окончании мероприятия школьники поблагодарили полицейских за встречу и пообещали вести себя достойно.

Просмотров:95 Накануне в средней школе № 28 состоялась встреча стражей порядка с учениками первых классов. В рамках мероприятия полицейские рассказали ребятам, как правильно вести себя в школе, дома и на улице. Особое внимание детей инспекторы ПДН обратили на то, как необходимо вести себя, если вдруг оказался один на один в подъезде с незнакомым человеком. Также стражи порядка рассказали о необходимости соблюдения мер пожарной и дорожной безопасности.По окончании мероприятия школьники поблагодарили полицейских за встречу и пообещали вести себя достойно.