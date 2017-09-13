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13 сентября 2017, 17:51



Норильские благотворительные фонды включились в общероссийское движение против мошенников.

В законе «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» четко прописаны целевые группы, которые могут получить благотворительную помощь; основные положения по оказанию благотворительной помощи; алгоритм оказания благотворительной помощи и прочие постулаты, которых должна придерживаться благотворительная организация. «В последнее время нам часто приходится сталкиваться со стихийным оказанием благотворительной помощи, в частности в соцсетях. Порой такие сообщения оправданы, особенно тогда, когда счет идет на секунды и люди от отчаяния обращаются за помощью к незнакомым людям. Этим часто пользуются мошенники, которые под видом помощи тому или иному человеку пытаются обогатиться. Они делают рассылки с трогательной историей и указанием счета, номера карты или телефона получателя, к которому привязан мобильный банк. Как правило, первыми на такой призыв о помощи откликаются те, кто сам когда-либо оказывался в трудной жизненной ситуации, а это пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды и так далее. В таких рассылках обычно не указывается: фамилия, имя инициатора сбора; его контактный телефон; средство массовой информации, с которыми работает благотворитель, и где и когда будут подведены и объявлены итоги сборов. В последнее время шквал таких рассылок идет через ватсап и соцсети», - говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». Ответственный благотворительный фонд или частный благотворитель должны в своей работе следовать трем принципам: открытость, прозрачность и конечный результат, который должен быть публично объявлен. В псевдоблаготворительных рассылках такого нет. Но так как наши граждане отличаются особым состраданием и высокой степенью сопереживания, то поддавшись эмоциям и не разобравшись в ситуации, они распространяют информацию дальше по цепочке, и в катастрофически короткие сроки непроверенная информация разлетается по всем соцсетям. Теперь волонтеры благотворительного фонда «Территория добра», участника движения «Все вместе против мошенников», отслеживают объявления о сборе средств в соцсетях, проверяют их достоверность. Задавая определенные вопросы, волонтер выясняет истинность рассылаемой информации. Если ответов на задаваемые вопросы нет, то рассылку можно рассматривать как мошенническую или приближенную к мошеннической. Также в рамках этого движения можно отчасти решить и проблему правовой безграмотности горожан в сфере благотворительности. Например, помочь человеку, который хочет помочь, но не знает, как это правильно сделать. В этом случае представители фонда могут дать консультацию по организации и проведению сборов, отчетности и так далее. «Хочу попросить жителей города: прежде чем сделать перепост того или иного сообщения с просьбой о помощи, не поленитесь, позвоните, перепроверьте эту информацию. Если она окажется мошеннической, то рассылая лже-благотворительное сообщение, вы лишаете необходимой помощи того человека, который в этом действительно нуждается, и порождаете недоверие к благотворительности и сборам вообще», - добавила Наталья Солодовник.

Просмотров:86 Подписал декларацию о добросовестности в сфере благотворительности и присоединился к общероссийскому движению и благотворительный фонд «Территория добра». Тема благотворительности находится сейчас на пике популярности, и многие люди готовы активно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Этой ситуацией не преминули воспользоваться и мошенники. На одной из последних международных конференций «Белые ночи фандрайзинга», которая проходила в Санкт-Петербурге, значительная ее часть была отведена вопросу мошенничества, которое маскируется под благотворительность. Благотворители приняли решение создать меморандум, в котором они обозначают свою позицию в отношении стихийных сборов. Движение назвали «Все вместе против мошенников». Это движение призвано сдерживать и пресекать незаконные сборы.В законе «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» четко прописаны целевые группы, которые могут получить благотворительную помощь; основные положения по оказанию благотворительной помощи; алгоритм оказания благотворительной помощи и прочие постулаты, которых должна придерживаться благотворительная организация.«В последнее время нам часто приходится сталкиваться со стихийным оказанием благотворительной помощи, в частности в соцсетях. Порой такие сообщения оправданы, особенно тогда, когда счет идет на секунды и люди от отчаяния обращаются за помощью к незнакомым людям. Этим часто пользуются мошенники, которые под видом помощи тому или иному человеку пытаются обогатиться. Они делают рассылки с трогательной историей и указанием счета, номера карты или телефона получателя, к которому привязан мобильный банк. Как правило, первыми на такой призыв о помощи откликаются те, кто сам когда-либо оказывался в трудной жизненной ситуации, а это пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды и так далее. В таких рассылках обычно не указывается: фамилия, имя инициатора сбора; его контактный телефон; средство массовой информации, с которыми работает благотворитель, и где и когда будут подведены и объявлены итоги сборов. В последнее время шквал таких рассылок идет через ватсап и соцсети», - говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра».Ответственный благотворительный фонд или частный благотворитель должны в своей работе следовать трем принципам: открытость, прозрачность и конечный результат, который должен быть публично объявлен. В псевдоблаготворительных рассылках такого нет. Но так как наши граждане отличаются особым состраданием и высокой степенью сопереживания, то поддавшись эмоциям и не разобравшись в ситуации, они распространяют информацию дальше по цепочке, и в катастрофически короткие сроки непроверенная информация разлетается по всем соцсетям.Теперь волонтеры благотворительного фонда «Территория добра», участника движения «Все вместе против мошенников», отслеживают объявления о сборе средств в соцсетях, проверяют их достоверность. Задавая определенные вопросы, волонтер выясняет истинность рассылаемой информации. Если ответов на задаваемые вопросы нет, то рассылку можно рассматривать как мошенническую или приближенную к мошеннической. Также в рамках этого движения можно отчасти решить и проблему правовой безграмотности горожан в сфере благотворительности. Например, помочь человеку, который хочет помочь, но не знает, как это правильно сделать. В этом случае представители фонда могут дать консультацию по организации и проведению сборов, отчетности и так далее.«Хочу попросить жителей города: прежде чем сделать перепост того или иного сообщения с просьбой о помощи, не поленитесь, позвоните, перепроверьте эту информацию. Если она окажется мошеннической, то рассылая лже-благотворительное сообщение, вы лишаете необходимой помощи того человека, который в этом действительно нуждается, и порождаете недоверие к благотворительности и сборам вообще», - добавила Наталья Солодовник.