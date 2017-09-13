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13 сентября 2017, 17:56



Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом.

В декабре 2015 г. по иску Сбербанка в компании была начата процедура банкротства - наблюдение. В ходе заседания представитель управляющего сообщил, что при анализе деятельности компании были выявлены признаки преднамеренного банкротства. По его словам, финансовые проблемы в «Трансаэро» начались еще в 2012 г. «Трансаэро» была второй крупнейшей российской авиакомпанией, в 2014 г. перевезла 13,4 млн человек, принадлежит супругам Александру и Ольге Плешаковым (последняя была также гендиректором). К сентябрю 2015 г. у авиакомпании не осталось средств на операционную деятельность, ее было поручено купить «Аэрофлоту» за один рубль. Но сделка не состоялась, так как супруги не сумели собрать необходимые для продажи 75% + 1 акция. В октябре правительство решило все-таки банкротить «Трансаэро». Купить ее и спасти хотел совладелец S7 Group Владислав Филев, но власти не дали ему шанса: 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро», 16 декабря 2015 г. в авиакомпании введена процедура наблюдения. В требования кредиторов «Трансаэро» включены требования на 250 млрд руб. Представитель «Трансаэро» говорил ранее, что имущества должника хватит на покрытие 2-3 коп. на каждый рубль долга.

Просмотров:99 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию «Трансаэро» и ввел на шесть месяцев процедуру конкурсного производства, передает ТАСС.В декабре 2015 г. по иску Сбербанка в компании была начата процедура банкротства - наблюдение.В ходе заседания представитель управляющего сообщил, что при анализе деятельности компании были выявлены признаки преднамеренного банкротства. По его словам, финансовые проблемы в «Трансаэро» начались еще в 2012 г.«Трансаэро» была второй крупнейшей российской авиакомпанией, в 2014 г. перевезла 13,4 млн человек, принадлежит супругам Александру и Ольге Плешаковым (последняя была также гендиректором). К сентябрю 2015 г. у авиакомпании не осталось средств на операционную деятельность, ее было поручено купить «Аэрофлоту» за один рубль. Но сделка не состоялась, так как супруги не сумели собрать необходимые для продажи 75% + 1 акция. В октябре правительство решило все-таки банкротить «Трансаэро». Купить ее и спасти хотел совладелец S7 Group Владислав Филев, но власти не дали ему шанса: 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро», 16 декабря 2015 г. в авиакомпании введена процедура наблюдения. В требования кредиторов «Трансаэро» включены требования на 250 млрд руб. Представитель «Трансаэро» говорил ранее, что имущества должника хватит на покрытие 2-3 коп. на каждый рубль долга.