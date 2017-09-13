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Северный флот

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 сентября 2017, 18:15

Это были не учения. За ложные минирования грозит реальная уголовная ответственность.


Волна сообщений о минированиях прокатилась по Норильску. Полицейские проводили массовую проверку ряда городских объектов на наличие взрывных устройств. Реальной угрозы возникновения терактов не выявлено.
Около 15 часов в дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску поступили первые сообщения о минировании торговых и развлекательных объектов города. По словам и. о. старшего специалиста по связям со СМИ отдела МВД России по г. Норильску Михаила Назарова, было заявлено о взрывных устройствах, заложенных в 11 объектах в разных районах города, в том числе торговых центрах «Таймыр», «Горняк», «Арена-Норильск» и в кинотеатрах города: «Родина», КДЦ В. Высоцкого. По тревоге были подняты все силовые структуры города: полиция (более ста человек), ФСБ, МЧС, пожарные, а также скорая помощь. Из «подозрительных» зданий эвакуировали людей, причем кроме общественных объектов эвакуация коснулась и некоторых жилых домов, в частности, дома по адресу: Ленинский пр., 7. Оцепления вокруг якобы заминированных зданий не снимались вплоть до позднего вечера. При этом надо отметить, что паники среди населения не наблюдалось.
На следующий день всему происходящему дали объяснение сотрудники полиции: «Проведено обследование, в том числе с помощью кинологической службы. Предметов, схожих со взрывчатыми устройствами, не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются злоумышленники. Мера наказания в случае поимки преступников зависит от числа участников, масштаба вреда и иных факторов», - отметил Михаил Назаров. Как сообщают краевые СМИ, действия таких «звонящих» подпадают под статью «Ложное сообщение об акте терроризма», им грозит до семи лет лишения свободы.
Подобных массовых сообщений о ложном минировании в Норильске не было зарегистрировано ни разу. Были единичные случаи звонков, сообщавшие о взрывчатых веществах в одной из городских школ и в аэропорту Норильска.
Надо отметить, что сообщения о заминированных зданиях поступали в последние дни из многих городов России. Первые телефонные террористы появились еще 10 сентября в Омске, в единый день голосования. К 11 сентября они активизировались в Ставрополе. За два дня из-за сообщений о минировании в городах России эвакуировали не менее 45 тысяч человек. Всего звонки об угрозе взрыва были зафиксированы в 22 населённых пунктах. Эвакуация состоялась в 205 объектах с массовым пребыванием людей.
В краевой столице в связи с подобными сообщениями массово эвакуировали людей из десятка зданий. Первые сообщения появились о минировании аэропорта «Емельяново» и междугородного автовокзала.
Затем по аналогичным сообщениям людей вывели на улицу из семи крупнейших торговых центров города – «Планета», «Взлтка Плаза», «Полтавский», «Красноярье», «Сибирский городок», «Атмосфера дома» и «Квант». Сотрудники полиции оцепили весь центр города. Еще одно сообщение поступило из Зеленогорска, одно - из Железногорска. Появились сообщения и о заминированных зданиях в Москве - к примеру, эвакуировали здание РУДН. В Перми из-за звонков отменили занятия в школах.
Из-за эвакуации арендаторы в торговых центрах понесли большой ущерб. Точную его оценку еще предстоит провести, но по предварительному подсчету речь идет о миллионах рублей.
По факту лжеминирования, за преступления против общественной безопасности общественного порядка нарушителю грозит уголовная ответственность. Она прописана в ст. 207 УК и предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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