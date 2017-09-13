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13 сентября 2017, 18:37



«Российское застолье» на таймырской земле. В Дудинке открылась фотовыставка мастеров трех столетий.

По замыслу авторов экспозиции «Российское застолье» - это путешествие по стране, охватывающее период с 80-х годов ХIХ века до начала ХХI века. Одновременно это и история русской фотографии. Менялись эпохи, менялись лица, стили жизни. От идиллических пикников и светских балов до военного застолья в окопе, празднования Дня Победы в 1945 году. От пышных банкетов официальных лиц в Кремле и на охоте до скромных посиделок вечером на кухне. Более 80 произведений неизвестных фотографов и величайших мастеров - от Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета до Дмитрия Бальтерманца, Всеволода Тарасевича, Виктора Руйковича и Владимира Мусаэльяна - демонстрируют эволюцию русской души и русского характера, национального мироощущения, удивительным образом раскрывающихся во время застолья. Открытие выставки состоялось сегодня в 18 часов. Презентовали ее Игорь Волков, куратор "Мультимедиа Арт-музея" и Ольга Корнеева, директор Таймырского краеведческого музея. Для гостей праздника организовали небольшой фуршет в русском стиле и развлекательную программу. Работать фотовыставка будет до 30 октября.

Просмотров:77 Организаторами выставки выступили "Мультимедиа Арт-музей" (Москва), компания «Норникель» и Таймырский краеведческий музей. Посвящена выставка 350-летию Дудинки и 80-летию Заполярного транспортного филиала компании «Норникель».По замыслу авторов экспозиции «Российское застолье» - это путешествие по стране, охватывающее период с 80-х годов ХIХ века до начала ХХI века. Одновременно это и история русской фотографии.Менялись эпохи, менялись лица, стили жизни. От идиллических пикников и светских балов до военного застолья в окопе, празднования Дня Победы в 1945 году. От пышных банкетов официальных лиц в Кремле и на охоте до скромных посиделок вечером на кухне.Более 80 произведений неизвестных фотографов и величайших мастеров - от Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета до Дмитрия Бальтерманца, Всеволода Тарасевича, Виктора Руйковича и Владимира Мусаэльяна - демонстрируют эволюцию русской души и русского характера, национального мироощущения, удивительным образом раскрывающихся во время застолья.Открытие выставки состоялось сегодня в 18 часов. Презентовали ее Игорь Волков, куратор "Мультимедиа Арт-музея" и Ольга Корнеева, директор Таймырского краеведческого музея. Для гостей праздника организовали небольшой фуршет в русском стиле и развлекательную программу.Работать фотовыставка будет до 30 октября.