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13 сентября 2017, 18:48



В августе предприниматели возместили норильчанам около 800 тысяч рублей за некачественные товары и услуги.

Структура заявлений и обращений потребителей на услуги по видам деятельности предпринимателей следующая: на услуги торговли жаловались 94 норильчанина; бытовые услуги – 29 обращений; жилищно-коммунальные услуги – шесть жалоб; услуги транспорта – два обращения; услуги почты и связи – три; банковские услуги – пять; туристические услуги – одно обращение; прочие виды деятельности – восемь заявлений. По поступившим обращениям специалистами УПРиУ дано 105 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 36 претензий, оказана помощь в подготовке семи проектов исковых заявлений в суд, направлен ответ потребителям на два письменных обращения. Из всех обращений потребителей значительную часть составляют жалобы на услуги торговли - 63,5%. В числе основных причин по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть - недоброкачественные непродовольственные товары. По заявлениям потребителям в августе был возмещен ущерб на сумму 787 636 рублей, из них в добровольном порядке - на сумму 406 256 рублей, размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 381 380 рублей.

Просмотров:84 За месяц в управление потребительского рынка и услуг администрации города для защиты потребительских прав обратились 150 граждан, из них двое - индивидуальные предприниматели по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства и 148 потребителей с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.Структура заявлений и обращений потребителей на услуги по видам деятельности предпринимателей следующая: на услуги торговли жаловались 94 норильчанина; бытовые услуги – 29 обращений; жилищно-коммунальные услуги – шесть жалоб; услуги транспорта – два обращения; услуги почты и связи – три; банковские услуги – пять;туристические услуги – одно обращение; прочие виды деятельности – восемь заявлений.По поступившим обращениям специалистами УПРиУ дано 105 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 36 претензий, оказана помощь в подготовке семи проектов исковых заявлений в суд, направлен ответ потребителям на два письменных обращения. Из всех обращений потребителей значительную часть составляют жалобы на услуги торговли - 63,5%. В числе основных причин по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть - недоброкачественные непродовольственные товары.По заявлениям потребителям в августе был возмещен ущерб на сумму 787 636 рублей, из них в добровольном порядке - на сумму 406 256 рублей, размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 381 380 рублей.