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13 сентября 2017, 19:22



Сегодня в Москве на 93-м году жизни не стало Льва Александровича НЕТТО, участника ВОВ, заключенного Норильлага П-867.

Во время Великой Отечественной войны он попал в плен, после освобождения был арестован по доносу сослуживца, несправедливо осужден. В Норильлаге работал на кирпичном заводе, трудился токарем, принимал участие самодеятельности. В 1953 году в норильском Горлаге принимал участие в восстании заключенных. После его разгрома был переведен на лагпункт «Надежда», оттуда - на лагпункт «Купец», где многие вопросы в то время решали сами заключенные, здесь был назначен бригадиром. С конца 1953 года - на лагпункте «Западный». В феврале 1956 был освобожден со снятием судимости и поражения в правах. Вернулся в Москву через 13 лет после того, как ушел оттуда в армию. В 1958 году реабилитирован. Окончив факультет приборостроения МВТУ им. Баумана, работал в Главном вычислительном центре Министерства судостроения, участвовал в создании отраслевой автоматизированной системы управления. Поддерживал отношения с товарищами по заключению и подпольной Демократической партии. Активно участвовал в деятельности московского «Мемориала». В 1985 году награжден орденом Отечественной войны II степени. В 2009 году подписал письмо ветеранов Великой Отечественной войны с протестом против планов мэрии «украсить» город портретами Сталина. После заключения в Норильлаге несколько раз приезжал в Норильск, который считал своей духовной Родиной. Последний раз - в 2013 году, когда он приезжал на День памяти жертв политических репрессий, принимал участие в работе круглого стола в музее истории НПР, посвященном 60-летию восстания заключенных в Норильлаге. Никогда не прерывал связи с норильчанами, активно интересовался жизнью города, болел за Норильск всей душой. Вечная и светлая ему память!

Просмотров:82 Лев Александрович НЕТТО - один из создателей Демократической партии России в норильских застенках, автор книги воспоминаний «КЛЯТВА», сын бывшего латышского стрелка, эстонца по происхождению Александра Нетто, брат легендарного футболиста «Спартака» Игоря Нетто.Во время Великой Отечественной войны он попал в плен, после освобождения был арестован по доносу сослуживца, несправедливо осужден. В Норильлаге работал на кирпичном заводе, трудился токарем, принимал участие самодеятельности. В 1953 году в норильском Горлаге принимал участие в восстании заключенных. После его разгрома был переведен на лагпункт «Надежда», оттуда - на лагпункт «Купец», где многие вопросы в то время решали сами заключенные, здесь был назначен бригадиром. С конца 1953 года - на лагпункте «Западный». В феврале 1956 был освобожден со снятием судимости и поражения в правах. Вернулся в Москву через 13 лет после того, как ушел оттуда в армию. В 1958 году реабилитирован. Окончив факультет приборостроения МВТУ им. Баумана, работал в Главном вычислительном центре Министерства судостроения, участвовал в создании отраслевой автоматизированной системы управления. Поддерживал отношения с товарищами по заключению и подпольной Демократической партии. Активно участвовал в деятельности московского «Мемориала».В 1985 году награжден орденом Отечественной войны II степени. В 2009 году подписал письмо ветеранов Великой Отечественной войны с протестом против планов мэрии «украсить» город портретами Сталина.После заключения в Норильлаге несколько раз приезжал в Норильск, который считал своей духовной Родиной. Последний раз - в 2013 году, когда он приезжал на День памяти жертв политических репрессий, принимал участие в работе круглого стола в музее истории НПР, посвященном 60-летию восстания заключенных в Норильлаге. Никогда не прерывал связи с норильчанами, активно интересовался жизнью города, болел за Норильск всей душой. Вечная и светлая ему память!