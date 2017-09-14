Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 сентября 2017, 12:00



В Норильске следователи устанавливают обстоятельства смерти 59-летней женщины.

По предварительной версии следствия, 12 сентября 2017 года в дневное время в подъезде одного из домов города Норильска Красноярского края 59-летний мужчина нанес множественные удары ножом своей супруге, отчего последняя скончалась на месте происшествия. Муж с женой находились в конфликтных отношениях, поэтому на некоторое время женщина переехала к сыну, в доме которого и произошла трагедия. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:76 Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ведомства.По предварительной версии следствия, 12 сентября 2017 года в дневное время в подъезде одного из домов города Норильска Красноярского края 59-летний мужчина нанес множественные удары ножом своей супруге, отчего последняя скончалась на месте происшествия. Муж с женой находились в конфликтных отношениях, поэтому на некоторое время женщина переехала к сыну, в доме которого и произошла трагедия. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.