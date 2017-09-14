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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:14 В Норильске раскрыто разбойное нападение на торговый павильон на ул. Котульского, 13А, совершенное в ночь с 1 на 2 сентября
13:06 За последние несколько дней в Норильске было совершено сразу несколько мошенничеств и кража
13:04 Норильская транспортная прокуратура задержала сухогруз на Игарской протоке за нарушение правил эксплуатации/
12:13 В Норильске полицейские задержали подростков, подозреваемых в совершении грабежа.
12:00 В Норильске следователи устанавливают обстоятельства смерти 59-летней женщины.
19:22 Сегодня в Москве на 93-м году жизни не стало Льва Александровича НЕТТО, участника ВОВ, заключенного Норильлага П-867.
18:48 В августе предприниматели возместили норильчанам около 800 тысяч рублей за некачественные товары и услуги.
18:37 «Российское застолье» на таймырской земле. В Дудинке открылась фотовыставка мастеров трех столетий.
18:15 Это были не учения. За ложные минирования грозит реальная уголовная ответственность.
17:56 Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом.
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