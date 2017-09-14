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14 сентября 2017, 12:13



В Норильске полицейские задержали подростков, подозреваемых в совершении грабежа.

Как установили стражи порядка, двое 15-летних подростков попытались незаметно вынести из торговой точки алкогольную продукцию, однако были остановлены сотрудником магазина. Полицейские выяснили, что в поле зрение органов внутренних дел несовершеннолетние не попадали, их семьи характеризуются положительно. В ближайшее время ребята будут поставлены на профилактический учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Просмотров:71 В дежурную часть полиции поступило сообщение от охранника одного из продуктовых магазинов о том, что двое ребят пытались похитить товары на общую сумму около 12 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Как установили стражи порядка, двое 15-летних подростков попытались незаметно вынести из торговой точки алкогольную продукцию, однако были остановлены сотрудником магазина.Полицейские выяснили, что в поле зрение органов внутренних дел несовершеннолетние не попадали, их семьи характеризуются положительно. В ближайшее время ребята будут поставлены на профилактический учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».