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14 сентября 2017, 13:04



Норильская транспортная прокуратура задержала сухогруз на Игарской протоке за нарушение правил эксплуатации/

Судоводителем теплохода являлся житель Туруханского района, который в период с 23.06.17 по 20.08.17 водил судно по маршруту р. Полоя – г. Игарка, ставил судно на якорь, совершал швартовые операции, не имея при этом соответствующего права управления судами внутреннего водного транспорта. В связи с этим судоводитель привлечен к административной ответственности по ч. 2. ст. 11.8 КоАП РФ в виде штрафа. Кроме того, судоводителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ в связи с тем, что он управлял сухогрузным теплоходом, не прошедшим технический осмотр (освидетельствование), что создает угрозу безопасности судоходства, сообщили в норильской транспортной прокуратуре.

Просмотров:17 Сотрудники норильской транспортной прокуратуры в ходе рейда на участке береговой линии Игарской протоки, расположенном в 500 метрах вверх по течению р. Енисей, обнаружили пришвартованный к берегу сухогрузный теплоход «СК-258».Судоводителем теплохода являлся житель Туруханского района, который в период с 23.06.17 по 20.08.17 водил судно по маршруту р. Полоя – г. Игарка, ставил судно на якорь, совершал швартовые операции, не имея при этом соответствующего права управления судами внутреннего водного транспорта. В связи с этим судоводитель привлечен к административной ответственности по ч. 2. ст. 11.8 КоАП РФ в виде штрафа.Кроме того, судоводителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ в связи с тем, что он управлял сухогрузным теплоходом, не прошедшим технический осмотр (освидетельствование), что создает угрозу безопасности судоходства, сообщили в норильской транспортной прокуратуре.