Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 сентября 2017, 13:06



За последние несколько дней в Норильске было совершено сразу несколько мошенничеств и кража

«С помощью видеокамер рядом расположенного магазина было установлено, что в разгар дня подъехала машина, преступники загрузили профлист и спокойно уехали. Было хорошо видно всех участников преступления. Все они задержаны, похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 «Кража», предусматривающей максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Как позже оказалось, организатор «втемную» использовал двоих грузчиков, сказав им, что это его профлист. Таким образом, преступник был один, эти же двое граждан пройдут свидетелями. Сейчас организатор находится на свободе под подпиской о невыезде», - рассказал Виталий Цауня. Еще двое норильчан обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Один из них, желая приобрести видеокарту за 27 тысяч рублей на одном из интернет-сайтов, внес средства на карту физлица – как того затребовали на сайте. Пострадавший обратился в полицию и заявил что, по его информации, легко установить владельца карты и владельца домена обманувшего его сайта. «По практике, к сожалению, это не так просто, этим и обусловлена сложность и длительность раскрытия таких преступлений. В 90 из 100 случаев установленные счета или карты открыты либо на утерянный кем-то паспорт, либо их владелец открыл карту по просьбе незнакомых людей, предложивших подзаработать на этом», - пояснил начальник отдела уголовного розыска. Еще в одном случае норильчанин хотел продать диван, но вместо этого был обманут мошенниками на 17 тысяч рублей. Якобы для перевода ему средств мошенники выяснили номер его карты и код доступа к личному кабинету. Характерно, что таким образом можно получить доступ ко всем счетам пострадавшего. «У нас зарегистрирован один такой антирекорд - 700 тысяч рублей, до сих пор нераскрытый. В данном случае – 17. Хочу обратиться к норильчанам: при продаже имущества в нашем городе, делайте это лично и получайте расчет наличными деньгами. И вообще не надо легко расставаться со средствами, которые вы зарабатываете такими тяжелыми усилиями. Мошенничеств подобного типа раскрывается не более 25%. Зачастую мы находим преступников, но денег у них нет», - отметил Виталий Цауня. Всего с начала года было возбуждено 125 уголовных дел по ст. 159 «Мошенничество», из них 19 – по факту телефонных мошенничеств.

Просмотров:16 В выходные с площадки одного из предприятий, ведущего ремонтные работы в Центральном районе города, были украдены профлисты, рассказал Виталий ЦАУНЯ, начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Норильску.«С помощью видеокамер рядом расположенного магазина было установлено, что в разгар дня подъехала машина, преступники загрузили профлист и спокойно уехали. Было хорошо видно всех участников преступления. Все они задержаны, похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 «Кража», предусматривающей максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Как позже оказалось, организатор «втемную» использовал двоих грузчиков, сказав им, что это его профлист. Таким образом, преступник был один, эти же двое граждан пройдут свидетелями. Сейчас организатор находится на свободе под подпиской о невыезде», - рассказал Виталий Цауня.Еще двое норильчан обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Один из них, желая приобрести видеокарту за 27 тысяч рублей на одном из интернет-сайтов, внес средства на карту физлица – как того затребовали на сайте. Пострадавший обратился в полицию и заявил что, по его информации, легко установить владельца карты и владельца домена обманувшего его сайта.«По практике, к сожалению, это не так просто, этим и обусловлена сложность и длительность раскрытия таких преступлений. В 90 из 100 случаев установленные счета или карты открыты либо на утерянный кем-то паспорт, либо их владелец открыл карту по просьбе незнакомых людей, предложивших подзаработать на этом», - пояснил начальник отдела уголовного розыска.Еще в одном случае норильчанин хотел продать диван, но вместо этого был обманут мошенниками на 17 тысяч рублей. Якобы для перевода ему средств мошенники выяснили номер его карты и код доступа к личному кабинету. Характерно, что таким образом можно получить доступ ко всем счетам пострадавшего.«У нас зарегистрирован один такой антирекорд - 700 тысяч рублей, до сих пор нераскрытый. В данном случае – 17. Хочу обратиться к норильчанам: при продаже имущества в нашем городе, делайте это лично и получайте расчет наличными деньгами. И вообще не надо легко расставаться со средствами, которые вы зарабатываете такими тяжелыми усилиями. Мошенничеств подобного типа раскрывается не более 25%. Зачастую мы находим преступников, но денег у них нет», - отметил Виталий Цауня.Всего с начала года было возбуждено 125 уголовных дел по ст. 159 «Мошенничество», из них 19 – по факту телефонных мошенничеств.