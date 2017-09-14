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14 сентября 2017, 13:14



В Норильске раскрыто разбойное нападение на торговый павильон на проезде Котульского, 13а, совершенное в ночь с 1 на 2 сентября.

Нападавших удалось найти в течение пяти суток, у них было изъято оружие (пневматический пистолет), одна маска. От них получены признательные показания. Сейчас мужчины находятся в СИЗО-4, ожидая приговор суда. «Это молодые люди 1996 г. р. Оба состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних вплоть до 18 лет, оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности (один - пять раз, второй - два), но реальных сроков не получали. Дерзость этого преступления обусловлена тем, что оно произошло буквально в ста метрах от отдела полиции. Хотим поблагодарить СРК «Арена», администрация которого оперативно предоставила нам видеозаписи со своих видеокамер. По ним мы установили маршрут, по которому преступники пришли и ушли», - отметил Виталий Цауня, начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Норильску.

Просмотров:197 Двое молодых мужчин в масках, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, потребовали выдать средства из кассы. Продавец сообщила преступникам, что их снимает камера, а сама она нажала «тревожную» кнопку. Преступники сбежали. Но, несмотря на то что они ушли с пустыми руками, преступление считается совершенным, поскольку были выдвинуты требования о передаче имущества. В данном случае преступникам грозит до 12 лет лишения свободы по ст. 161 ч. 2. УК РФ.Нападавших удалось найти в течение пяти суток, у них было изъято оружие (пневматический пистолет), одна маска. От них получены признательные показания. Сейчас мужчины находятся в СИЗО-4, ожидая приговор суда.«Это молодые люди 1996 г. р. Оба состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних вплоть до 18 лет, оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности (один - пять раз, второй - два), но реальных сроков не получали. Дерзость этого преступления обусловлена тем, что оно произошло буквально в ста метрах от отдела полиции. Хотим поблагодарить СРК «Арена», администрация которого оперативно предоставила нам видеозаписи со своих видеокамер. По ним мы установили маршрут, по которому преступники пришли и ушли», - отметил Виталий Цауня, начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Норильску.