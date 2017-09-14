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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:30 В Норильске во всех школах появится родительский патруль.
18:03 «Русская платина» ускоряет запуск месторождений и планирует договориться с "Норникелем".
17:56 Норильская благотворительная программа «Сундук» отмечает свое двухлетие.
17:52 Управляющая компания удовлетворила требования жительницы Норильска, квартиру которой затопило из-за засора внутридомового стояка.
17:49 Кайерканский Молодежный центр приглашает мастеров прикладного творчества провести мастер-классы.
17:22 Норильск присоединяется к движению #БудьПолезен. А благотворительный фонд «Территория добра» начинает сотрудничество с социальной палатой.
15:20 Норильчане могут посетить этнический праздник в Дудинке.
15:10 Социальные объекты в поселках Таймыра возводятся с опережением сроков.
13:14 В Норильске раскрыто разбойное нападение на торговый павильон на проезде Котульского, 13а, совершенное в ночь с 1 на 2 сентября.
13:06 За последние несколько дней в Норильске было совершено сразу несколько мошенничеств и кража.
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