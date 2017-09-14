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14 сентября 2017, 15:10



Социальные объекты в поселках Таймыра возводятся с опережением сроков.

Один из объектов – интернат на 250 мест в поселке Носок. С апреля прошлого года подрядчики успели выполнить большой объем работ. На сегодняшний день полностью закрыт контур здания по периметру, выполнены окна, кровля, панели, проводится отделка внутренних помещений. На 50% выполнены спецработы, связанные с устройством внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, внутренних электромонтажных работ, наружных сетей теплоснабжения, канализации, электроснабжения и монтажом локальной очистной установки. Сейчас идет последняя доставка технологического оборудования для пищеблока и мебели для детских спален. Согласно контракту, подрядчик должен завершить работы к 1 сентября 2018 года, однако на сегодняшний день работает с опережающими темпами, обещая порадовать досрочной сдачей объекта к февралю 2018 года. По словам Татьяны Степановны, высокая строительная готовность также отмечена в поселке Усть-Порт, где строится из быстровозводимых конструкций сельский Дом культуры на 60 посадочных мест. Сдача объекта предполагается в октябре этого года. В Хатанге финансируется строительство и капитальный ремонт объектов образования на общую сумму более 238 млн рублей. Так, проводится капитальный ремонт помещений для размещения трех дошкольных групп в здании средней школы № 1. Работы ведутся по графику, выполнено уже 30% объема. Предполагается, что из старых зданий детских садов «Лучик» и «Снежинка» дошкольников переведут в новые комфортные помещения. Их открытие запланировано на начало следующего учебного года. Кроме того, в Хатанге ведется капитальный ремонт детского сада «Солнышко», который планируется завершить к началу ноября 2018 года. Однако, по словам Татьяны Сабко, подрядчик работает с опережением и тоже есть предпосылки к досрочному завершению капитального ремонта. А в столице Таймыра за счет средств районного бюджета отремонтировали здание ТМКУ «Таймырский архив» и выполнены работы по благоустройству ТМК ДОУ «Дудинский центр развития ребенка - детский сад «Белоснежка». Здесь проведены капитальный ремонт нулевого цикла здания и водоотведение, частично выполнено благоустройство территории. Новый муниципальный контракт касается капитального ремонта помещений социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения "Таймырский». До конца этого года должны быть выполнены ремонт кровли и фасада пристроенной части здания, а также замена окон.

Просмотров:144 По итогам рабочей поездки по объектам капитального строительства и ремонта в поселках Носок, Усть-Порт сельского поселения Караул и селе Хатанга начальник управления развития инфраструктуры администрации муниципального района Татьяна Сабко отметила опережающие сроки строительства на многих участках, сообщается на сайте Таймырского муниципального округа.Один из объектов – интернат на 250 мест в поселке Носок. С апреля прошлого года подрядчики успели выполнить большой объем работ. На сегодняшний день полностью закрыт контур здания по периметру, выполнены окна, кровля, панели, проводится отделка внутренних помещений. На 50% выполнены спецработы, связанные с устройством внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, внутренних электромонтажных работ, наружных сетей теплоснабжения, канализации, электроснабжения и монтажом локальной очистной установки.Сейчас идет последняя доставка технологического оборудования для пищеблока и мебели для детских спален. Согласно контракту, подрядчик должен завершить работы к 1 сентября 2018 года, однако на сегодняшний день работает с опережающими темпами, обещая порадовать досрочной сдачей объекта к февралю 2018 года.По словам Татьяны Степановны, высокая строительная готовность также отмечена в поселке Усть-Порт, где строится из быстровозводимых конструкций сельский Дом культуры на 60 посадочных мест. Сдача объекта предполагается в октябре этого года.В Хатанге финансируется строительство и капитальный ремонт объектов образования на общую сумму более 238 млн рублей. Так, проводится капитальный ремонт помещений для размещения трех дошкольных групп в здании средней школы № 1. Работы ведутся по графику, выполнено уже 30% объема. Предполагается, что из старых зданий детских садов «Лучик» и «Снежинка» дошкольников переведут в новые комфортные помещения. Их открытие запланировано на начало следующего учебного года. Кроме того, в Хатанге ведется капитальный ремонт детского сада «Солнышко», который планируется завершить к началу ноября 2018 года. Однако, по словам Татьяны Сабко, подрядчик работает с опережением и тоже есть предпосылки к досрочному завершению капитального ремонта.А в столице Таймыра за счет средств районного бюджета отремонтировали здание ТМКУ «Таймырский архив» и выполнены работы по благоустройству ТМК ДОУ «Дудинский центр развития ребенка - детский сад «Белоснежка». Здесь проведены капитальный ремонт нулевого цикла здания и водоотведение, частично выполнено благоустройство территории. Новый муниципальный контракт касается капитального ремонта помещений социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения "Таймырский». До конца этого года должны быть выполнены ремонт кровли и фасада пристроенной части здания, а также замена окон.