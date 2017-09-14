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14 сентября 2017, 15:20



Норильчане могут посетить этнический праздник в Дудинке.

Кроме этого, территорию «Таймыр Моу» украсили металлические орнаментированные ворота в виде чума, 14 деревянных скульптур персонажей из сказок коренных малочисленных народов Таймыра, выполненных мастерами ГЦНТ под руководством специалистов из Якутии. В композиции этнокомплекса также появились беседки, скамейки, качели и тематические фигуры. Во время открытия этнокомплекса сотрудники городского Центра народного творчества познакомят горожан и гостей Дудинки с историей его создания, с объектами и зонами отдыха. В чумах и балке этнического подворья расскажут о жизни и быте коренных таймырцев, угостят блюдами северной кухни. В праздничной программе выступят творческие коллективы, действующие на базе ГЦНТ, — вокальные ансамбли «Ивушка», «Украиночка» и «Арадуой», танцевальный молодежный ансамбль «Я вал», участники национальных семейных клубов.

Просмотров:161 В полдень 17 сентября в Дудинке состоится торжественное открытие единого архитектурного комплекса этнокультурного комплекса под открытым небом «Таймыр Моу». На сооружение этого уникального объекта было затрачено более пяти миллионов рублей, привлеченных в виде грантов «Норникеля». Строительство длилось порядка четырех лет и, благодаря творческим усилиям сотрудников городского Центра народного творчества и практической помощи специалистов профильных отделов администрации города, дудинских предприятий и организаций, выполнено. В течение минувшего лета они занимались обустройством нижнего яруса этнокомплекса. В результате на территории комплекса произведена планировка местности, установлена система водоотведения, проложены декоративные тропинки из спилов деревьев лиственных пород, в районе молодежной площадки уложена брусчатка, сообщается на официальном сайте Дудинки.Кроме этого, территорию «Таймыр Моу» украсили металлические орнаментированные ворота в виде чума, 14 деревянных скульптур персонажей из сказок коренных малочисленных народов Таймыра, выполненных мастерами ГЦНТ под руководством специалистов из Якутии. В композиции этнокомплекса также появились беседки, скамейки, качели и тематические фигуры.Во время открытия этнокомплекса сотрудники городского Центра народного творчества познакомят горожан и гостей Дудинки с историей его создания, с объектами и зонами отдыха. В чумах и балке этнического подворья расскажут о жизни и быте коренных таймырцев, угостят блюдами северной кухни. В праздничной программе выступят творческие коллективы, действующие на базе ГЦНТ, — вокальные ансамбли «Ивушка», «Украиночка» и «Арадуой», танцевальный молодежный ансамбль «Я вал», участники национальных семейных клубов.