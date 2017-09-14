Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 сентября 2017, 17:22



Норильск присоединяется к движению #БудьПолезен. А благотворительный фонд «Территория добра» начинает сотрудничество с социальной палатой.

«Наш фонд присоединяется к движению социальной палаты, которое называется #Будь полезен. Мы считаем, что у волонтерства и добровольчества нет возраста, найти своим силам применение может любой человек. Сейчас мы заключаем договор, подписываем соглашение, чтобы быть официальными представителями социальной палаты на территории Норильска. А затем все их начинания и идеи будем внедрять активно на территории», - говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». Идея создания такого движения принадлежит нашей землячке, норильчанке Оксане Ищенко, которая сейчас живет и работает в Москве в сфере деятельности НКО (некоммерческих организаций). Она инициировала движение для неравнодушных людей, дружественное волонтерству. Очень многие люди хотят быть полезными окружающим, своим соседям, коллегам, знакомым и незнакомым. Они хотят делиться своими знаниями и умениями, когда у них есть свободная минутка.

Просмотров:144 Социальная палата - некоммерческая организация, которая хочет объединить другие некоммерческие организации по всей стране и стать новой современной площадкой для мониторинга общественного мнения по широкому кругу социальных проблем. Другая цель - сделать более эффективным качество оказания социальных услуг некоммерческими организациями. По данным Минюста, в России зарегистрировано свыше 140 тысяч некоммерческих организаций, которые оказывают различные социальные услуги, но на практике лишь чуть больше 13 тысяч из них реально работают. Один из проектов социальной палаты - движение #БудьПолезен. Это движение позволяет объединить волонтеров любых возрастов, образования, социального статуса, всех тех, кто хочет быть полезным своему городу, дому, людям, живущим по соседству; всех, кто хочет помогать в меру своих возможностей, сил и знаний.«Наш фонд присоединяется к движению социальной палаты, которое называется #Будь полезен. Мы считаем, что у волонтерства и добровольчества нет возраста, найти своим силам применение может любой человек. Сейчас мы заключаем договор, подписываем соглашение, чтобы быть официальными представителями социальной палаты на территории Норильска. А затем все их начинания и идеи будем внедрять активно на территории», - говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра».Идея создания такого движения принадлежит нашей землячке, норильчанке Оксане Ищенко, которая сейчас живет и работает в Москве в сфере деятельности НКО (некоммерческих организаций). Она инициировала движение для неравнодушных людей, дружественное волонтерству. Очень многие люди хотят быть полезными окружающим, своим соседям, коллегам, знакомым и незнакомым. Они хотят делиться своими знаниями и умениями, когда у них есть свободная минутка.