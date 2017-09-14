Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 сентября 2017, 17:49



Кайерканский Молодежный центр приглашает мастеров прикладного творчества провести мастер-классы.

Для участия необходима предварительная запись по номеру 8-906-901-76-65 до 27 сентября.

Просмотров:144 Владеющие каким-либо ремеслом или искусством, желающие провести мастер-класс или организовать выставку, могут сделать это в рамках дня открытых дверей. Он состоится 30 сентября с 16 до 19 часов в здании Молодежного центра на Школьной, 10.Для участия необходима предварительная запись по номеру 8-906-901-76-65 до 27 сентября.