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14 сентября 2017, 17:52

Управляющая компания удовлетворила требования жительницы Норильска, квартиру которой затопило из-за засора внутридомового стояка.


Норильчанка обратилась в суд с иском к своей управляющей компании о взыскании ущерба, причиненного затоплением квартиры. При рассмотрении спора суд установил, что осенью 2016 года между восьмым и девятым этажами в жилом доме на ул. Кирова образовался засор канализационного стояка, вследствие чего затопило трехкомнатную квартиру истицы. Канализационные стоки разлились по всей квартире, повредив имущество, - по оценке эксперта сумма причиненного ущерба составила 256,6 тыс. рублей, сообщает Красноярский краевой суд.
Принимая решение по делу, суд руководствовался целым рядом положений ГК РФ, ЖК РФ, Закона РФ «О защите прав потребителей» и т. д. Так, согласно нормам Жилищного кодекса, при управлении многоквартирным домом управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в доме. Поскольку засоренный трубопровод относился к общему имуществу собственников дома, за техническое состояние которого отвечала УК «Жилкомсервис», обязанность по возмещению причиненного истице ущерба суд возложил на данную организацию. А поскольку коммунальщики нарушили права истицы как потребителя, оказав ненадлежащую услугу по содержанию общедомового имущества, суд взыскал с ответчика в пользу женщины компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке.
В июне 2017 года Норильский городской суд постановил взыскать с ООО «Жилкомсервис» в пользу норильчанки 256,6 тыс. рублей в возмещение имущественного ущерба, четыре тысячи рублей компенсации морального вреда, 130,3 тыс. рублей штрафа, а также 24 тысячи рублей расходов на проведение экспертной оценки, одну тысячу рублей на оплату юридических услуг и 6,1 тысячи рублей госпошлины в доход местного бюджета.
Управляющая компания обжаловала судебное решение, считая, что коммунальная авария случилась не по ее вине. В апелляционной жалобе ответчик заявил, что трубопроводы ливневой системы дома врезаны в стояки хозяйственной канализации, чем были нарушены строительные нормы. А во время сильных дождей канализационная система не справилась с нагрузками, что привело к затоплению квартиры истицы.
В итоге апелляционным определением от 6 сентября 2017 года краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу управляющей компании - без удовлетворения.

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