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14 сентября 2017, 17:56



Норильская благотворительная программа «Сундук» отмечает свое двухлетие.

Суть проекта заключается в сборе вещей (одежды, мелкой техники, посуды, хозяйственной утвари), которые неравнодушные граждане жертвуют в фонд для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В «Сундуке» вещи сортируются волонтерами, а затем горожане, которым они необходимы, могут приобрести их за символическое пожертвование. А вот люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию или относящиеся к льготным категориям: матери-одиночки, многодетные семьи, инвалиды, жертвы бедствий, получают необходимые вещи безвозмездно. Собранные благодаря «Сундуку» средства также направляются в помощь нуждающимся норильчанам, некоммерческим организациям города, а также на реализацию благотворительных программ фонда. За два года «69 параллель» благодаря программе «Сундук» оказала помощь нуждающимся на общую сумму 354 тысячи 186 рублей. Удалось помочь шести семьям с детьми, нуждающимися в лечении, в рамках программы «Шаг навстречу». Количество людей из социально незащищенных слоев населения, получивших вещевую помощь в «Сундуке», уже составило порядка 2500 человек. К слову, сейчас в благотворительном фонде «69 параллель» действуют следующие программы: «Шаг навстречу» - программа по оказанию помощи детям, нуждающимся в лечении; «Позитивная жизнь» – оказание помощи людям, столкнувшимся с проблемой ВИЧ, СПИД; «Здоровое поколение» - программа, направленная на пропаганду здорового жизни среди молодежи от 14 до 35 лет. Сейчас фонд работает над открытием благотворительного «Сундука» в районе Кайеркан. Сотрудники занимаются поиском помещения, набором волонтеров, сбором подписей в пользу открытия. Желающие стать волонтерами фонда могут записаться по следующим адресам: Кайеркан - ул. Школьная, 10, Молодежный центр, ежедневно с 10.00 до 21.00; Центральный район - ул. Дзержинского, 3а, вход с торца, благотворительный «Сундук», по будням с 16.00 до 19.00, воскресенье с 14.00 до 19.00. Если вы хотите стать добровольцем «Сундука», предложить свою помощь или получить дополнительную информацию, звоните 8-905-092-69-69.

Просмотров:132 Благотворительная программа «Сундук» - одна из программ благотворительного фонда «69 параллель». Проект стартовал 14 сентября 2015 года и за два года приобрел большую популярность среди норильчан.Суть проекта заключается в сборе вещей (одежды, мелкой техники, посуды, хозяйственной утвари), которые неравнодушные граждане жертвуют в фонд для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В «Сундуке» вещи сортируются волонтерами, а затем горожане, которым они необходимы, могут приобрести их за символическое пожертвование. А вот люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию или относящиеся к льготным категориям: матери-одиночки, многодетные семьи, инвалиды, жертвы бедствий, получают необходимые вещи безвозмездно.Собранные благодаря «Сундуку» средства также направляются в помощь нуждающимся норильчанам, некоммерческим организациям города, а также на реализацию благотворительных программ фонда.За два года «69 параллель» благодаря программе «Сундук» оказала помощь нуждающимся на общую сумму 354 тысячи 186 рублей. Удалось помочь шести семьям с детьми, нуждающимися в лечении, в рамках программы «Шаг навстречу». Количество людей из социально незащищенных слоев населения, получивших вещевую помощь в «Сундуке», уже составило порядка 2500 человек.К слову, сейчас в благотворительном фонде «69 параллель» действуют следующие программы: «Шаг навстречу» - программа по оказанию помощи детям, нуждающимся в лечении; «Позитивная жизнь» – оказание помощи людям, столкнувшимся с проблемой ВИЧ, СПИД; «Здоровое поколение» - программа, направленная на пропаганду здорового жизни среди молодежи от 14 до 35 лет.Сейчас фонд работает над открытием благотворительного «Сундука» в районе Кайеркан. Сотрудники занимаются поиском помещения, набором волонтеров, сбором подписей в пользу открытия.Желающие стать волонтерами фонда могут записаться по следующим адресам: Кайеркан - ул. Школьная, 10, Молодежный центр, ежедневно с 10.00 до 21.00; Центральный район - ул. Дзержинского, 3а, вход с торца, благотворительный «Сундук», по будням с 16.00 до 19.00, воскресенье с 14.00 до 19.00. Если вы хотите стать добровольцем «Сундука», предложить свою помощь или получить дополнительную информацию, звоните 8-905-092-69-69.