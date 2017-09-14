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14 сентября 2017, 18:03



«Русская платина» ускоряет запуск месторождений и планирует договориться с "Норникелем".

Компании предстоит потратить на освоение обоих месторождений около $6,2 млрд, говорит представитель «Русской платины». В 2020 г. на «Норильск-1» планируется добыть не более 2–3 млн тонн руды, на Черногорском месторождении – 9 млн тонн. В 2012 году «Русская платина» планировала добывать на обоих месторождениях по 6 млн тонн руды. При этом металлургическое производство компания пока строить не планирует. А обогатительная фабрика по производству концентрата будет построена на Черногорском месторождении лишь в 2021 г. На ней же пока будет перерабатываться и руда с «Норильск-1», заявил в интервью «Ведомостям» представитель «Русской платины». В перспективе фабрика будет построена и на «Норильск-1», продолжает он. Вопрос в том, где ее строить: на месторождении болотистая местность и трудно будет найти подходящий участок. «Русская платина» рассматривает и переработку части руды с «Норильск-1» на мощностях «Норникеля». «Если мы договоримся о взаимовыгодном сотрудничестве, то на «Норильск-1» будет добываться столько руды, сколько «Норникель» будет перерабатывать», – пояснил представитель «Русской платины». Правда, их коллеги в «Норникеле» ситуацию не комментируют. Запустить промышленную разработку месторождений раньше срока «Русской платине» по силам, главное – найти финансирование, говорят эксперты. Но производить компания сможет лишь концентрат для экспорта в Китай, добавляет он. «Несмотря на высокое качество руды на месторождениях, инфраструктурные затраты на них слишком высоки», – констатирует эксперт.

Просмотров:178 Эксперты считают, что компания спешит заработать, пока высоки цены на никель, медь и платину. Запустить промышленную разработку месторождений раньше срока «Русской платине» по силам, главное – найти финансирование. «Русская платина» Мусы Бажаева собирается начать добычу на месторождениях меди, никеля и платиноидов «Норильск-1» и «Черногорское» в 2020 г., рассказал представитель компании. Получается, что ввод обоих состоится с существенным опережением графика. По данным Минприроды, лицензии предусматривают начало работы на «Норильск-1» в 2023 г., на Черногорском месторождении – в 2022 г. В Роснедра заявок на перенос сроков начала разработки месторождений пока не поступало, говорит его представитель. Представитель «Русской платины» утверждает, что ввод Черногорского месторождения в эксплуатацию изначально был запланирован в 2020 г. По его словам, синхронное начало добычи на обоих месторождениях позволит эффективнее их разрабатывать.Компании предстоит потратить на освоение обоих месторождений около $6,2 млрд, говорит представитель «Русской платины». В 2020 г. на «Норильск-1» планируется добыть не более 2–3 млн тонн руды, на Черногорском месторождении – 9 млн тонн. В 2012 году «Русская платина» планировала добывать на обоих месторождениях по 6 млн тонн руды. При этом металлургическое производство компания пока строить не планирует. А обогатительная фабрика по производству концентрата будет построена на Черногорском месторождении лишь в 2021 г. На ней же пока будет перерабатываться и руда с «Норильск-1», заявил в интервью «Ведомостям» представитель «Русской платины». В перспективе фабрика будет построена и на «Норильск-1», продолжает он. Вопрос в том, где ее строить: на месторождении болотистая местность и трудно будет найти подходящий участок.«Русская платина» рассматривает и переработку части руды с «Норильск-1» на мощностях «Норникеля». «Если мы договоримся о взаимовыгодном сотрудничестве, то на «Норильск-1» будет добываться столько руды, сколько «Норникель» будет перерабатывать», – пояснил представитель «Русской платины». Правда, их коллеги в «Норникеле» ситуацию не комментируют.Запустить промышленную разработку месторождений раньше срока «Русской платине» по силам, главное – найти финансирование, говорят эксперты. Но производить компания сможет лишь концентрат для экспорта в Китай, добавляет он. «Несмотря на высокое качество руды на месторождениях, инфраструктурные затраты на них слишком высоки», – констатирует эксперт.