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14 сентября 2017, 18:30



В Норильске во всех школах появится родительский патруль.

Автоинспекторы уверены, что с введением подобных родительских патрулей можно усовершенствовать такую форму общественного контроля и значительно сократить возможность возникновения аварийных ситуаций с участием школьников.

Просмотров:137 По инициативе ГИБДД, министерства образования Красноярского края и поддержки местных властей во всех школах МО г. Норильск начнут деятельность родительские патрули. Участники патруля будут следить за детской дорожной безопасностью вблизи образовательных учреждений. Если в ходе своего дежурства родители выявляют нарушения ПДД, то проводят с учениками профилактическую беседу, после чего передают всю информацию педагогам для проведения дальнейшей работы в школе по безопасности дорожного движения. Первое время, по словам начальника ОГИБДД Александра Яновича, с родителями будут дежурить сотрудники ГИБДД, которые будут подсказывать родителям на те моменты, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Автоинспекторы уверены, что с введением подобных родительских патрулей можно усовершенствовать такую форму общественного контроля и значительно сократить возможность возникновения аварийных ситуаций с участием школьников.