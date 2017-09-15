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15 сентября 2017, 10:10



Юбилею — чистый город! В преддверии 350-летнего юбилея в Дудинке состоялась общегородская санитарная очистка города.

Горожане очистили территории Набережной площади и склона до улицы Лонгина Хана, сквер у дома № 8 на улице Матросова, а также участки, прилегающие к автодороге от въезда в город до перекрестка улиц Щорса и Всесвятского. В районе этнопарка "Таймыр Моу" сотрудники администрации города занимались благоустройством территории, прилегающей к комплексу. По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дудинки, благодаря санитарной очистке с улиц, площадей, обочин дорог и других участков городской территории удалено 30 кубометров бытового мусора, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.

Просмотров:85 В мероприятии, которое прошло 12 сентября, приняли участие 275 человек из городских учреждений и организаций.Горожане очистили территории Набережной площади и склона до улицы Лонгина Хана, сквер у дома № 8 на улице Матросова, а также участки, прилегающие к автодороге от въезда в город до перекрестка улиц Щорса и Всесвятского. В районе этнопарка "Таймыр Моу" сотрудники администрации города занимались благоустройством территории, прилегающей к комплексу.По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дудинки, благодаря санитарной очистке с улиц, площадей, обочин дорог и других участков городской территории удалено 30 кубометров бытового мусора, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.