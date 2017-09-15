Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 сентября 2017, 10:13



Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков.

Благоустройство площади Портовиков, заключительной частью которого стало асфальтирование улично-дорожной сети, завершилось. Ранее здесь были реконструированы тротуары, расширена пешеходная зона, установлены три опоры наружного освещения и элементы внешнего оформления улицы Лонгина Хана в виде кранов, а также размещены буксирный теплоход БТ-337 и корабельный якорь, который красуется в самом центре новой городской площади.

Просмотров:86 В честь юбилеев города Дудинки и Заполярного транспортного филиала «Норникель» сегодня состоится торжественное открытие площади Портовиков. Начало — в 13:30. В церемонии примут участие руководители Дудинки, Таймыра, филиалов компании «Норильский никель». Перед зрителями выступят артисты городского Дома культуры и участники народного ансамбля песни и танцев народов Севера «Хэйро», сообщается на официальном сайте Дудинки.Благоустройство площади Портовиков, заключительной частью которого стало асфальтирование улично-дорожной сети, завершилось. Ранее здесь были реконструированы тротуары, расширена пешеходная зона, установлены три опоры наружного освещения и элементы внешнего оформления улицы Лонгина Хана в виде кранов, а также размещены буксирный теплоход БТ-337 и корабельный якорь, который красуется в самом центре новой городской площади.