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Северный флот

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 сентября 2017, 10:13

Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков.


В честь юбилеев города Дудинки и Заполярного транспортного филиала «Норникель» сегодня состоится торжественное открытие площади Портовиков. Начало — в 13:30. В церемонии примут участие руководители Дудинки, Таймыра, филиалов компании «Норильский никель». Перед зрителями выступят артисты городского Дома культуры и участники народного ансамбля песни и танцев народов Севера «Хэйро», сообщается на официальном сайте Дудинки.
Благоустройство площади Портовиков, заключительной частью которого стало асфальтирование улично-дорожной сети, завершилось. Ранее здесь были реконструированы тротуары, расширена пешеходная зона, установлены три опоры наружного освещения и элементы внешнего оформления улицы Лонгина Хана в виде кранов, а также размещены буксирный теплоход БТ-337 и корабельный якорь, который красуется в самом центре новой городской площади.

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    Список новостей

 15 сентября 2017 
13:17   70 тонн продтоваров было реализовано за три дня на ярмарке в Дудинке 10:44   Норильск и Красноярск вошли в число самых грязных городов России.
10:13   Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков. 10:10   Юбилею — чистый город! В преддверии 350-летнего юбилея в Дудинке состоялась общегородская санитарная очистка города.

 14 сентября 2017 
18:30   В Норильске во всех школах появится родительский патруль. 18:03   «Русская платина» ускоряет запуск месторождений и планирует договориться с "Норникелем".
17:56   Норильская благотворительная программа «Сундук» отмечает свое двухлетие. 17:52   Управляющая компания удовлетворила требования жительницы Норильска, квартиру которой затопило из-за засора внутридомового стояка.
17:49   Кайерканский Молодежный центр приглашает мастеров прикладного творчества провести мастер-классы. 17:22   Норильск присоединяется к движению #БудьПолезен. А благотворительный фонд «Территория добра» начинает сотрудничество с социальной палатой.
15:20   Норильчане могут посетить этнический праздник в Дудинке. 15:10   Социальные объекты в поселках Таймыра возводятся с опережением сроков.
13:14   В Норильске раскрыто разбойное нападение на торговый павильон на проезде Котульского, 13а, совершенное в ночь с 1 на 2 сентября. 13:06   За последние несколько дней в Норильске было совершено сразу несколько мошенничеств и кража.
13:04   Норильская транспортная прокуратура задержала сухогруз на Игарской протоке за нарушение правил эксплуатации. 12:13   В Норильске полицейские задержали подростков, подозреваемых в совершении грабежа.
12:00   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства смерти 59-летней женщины.

 13 сентября 2017 
19:22   Сегодня в Москве на 93-м году жизни не стало Льва Александровича НЕТТО, участника ВОВ, заключенного Норильлага П-867. 18:48   В августе предприниматели возместили норильчанам около 800 тысяч рублей за некачественные товары и услуги.
18:37   «Российское застолье» на таймырской земле. В Дудинке открылась фотовыставка мастеров трех столетий. 18:15   Это были не учения. За ложные минирования грозит реальная уголовная ответственность.
17:56   Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом. 17:51   Норильские благотворительные фонды включились в общероссийское движение против мошенников.
17:27   В Норильске инспекторы ПДН провели лекцию по безопасности для учеников первых классов. 16:49   Дом физкультуры в столице Таймыра начнет работать с 1 октября.
16:45   Завтра дудинские депутаты открывают парламентский сезон. 15:19   В PolArt-резиденции музея состоится лекция «Современное искусство как инструмент в руках музея».
13:37   В этом году в Красноярском крае будут трудоустроены 4,5 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья. 13:10   Сегодня городской избирком предоставил список избранных депутатов Норильского городского Совета депутатов.
12:29   Подразделения "Норильскгазпрома", "Таймыргаза" и "Норильсктрансгаза" заканчивают подготовку своих объектов к осенне-зимнему сезону. 12:10   Накануне Норильск в числе других российских городов подвергся атаке звонков о ложных минированиях. Свои комментарии дали представители МВД и ФСБ Красноярского края.
11:54   Крупнейшим потребителем услуг Енисейского речного пароходства остается «Норникель». На его долю приходится около 40% всего перевезенного груза. 11:23   «Норникель» выступил партнером Восточного экономического форума, состоявшегося 6-7 сентября во Владивостоке.

 12 сентября 2017 
17:24   В Норильске проверяют сразу несколько зданий на наличие взрывных устройств. 14:41   Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.
14:27   В Норильске пресекли очередной случай незаконного оборота наркотиков. 13:31   Жители Норильска могут проголосовать за своего участкового. Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый».
13:03   Норильчанам предлагают придумать название новому скверу. 12:32   Норильск готовится к спартакиаде среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур.
12:29   «Ярких красок карнавал» приглашает маленьких норильчан с ограниченными возможностями здоровья. 12:24   Жители Таймыра могут получить средства на ремонт печного отопления и электропроводки.
10:00   Норильские пенсионеры могут принять участие в краевом чемпионате по компьютерному многоборью.

 11 сентября 2017 
18:27   Первая победа МФК «Норильский никель» в сезоне: игра прошла в рамках второго тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги в Санкт-Петербурге. 18:23   Музей Норильска объявил об учреждении новой фотовыставки и начале приема работ.
18:15   В Норильске подведены предварительные итоги выборов депутатов горсовета. 17:54   В Норильске подвели итоги экологического марафона «Понеслось!», проходившего с 31 мая по 1 сентября на всех территориях присутствия компании «Норникель».
17:42   Легкоатлетический забег «Кросс нации - 2017» в Норильске побил прошлогодний результат по количеству участников. 17:26   За безопасную промышленность: «Лаборатория Касперского» и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве.
17:18   Пассажирский теплоход «Александр Матросов» после ремонта в ночь с воскресенья на понедельник прибыл в Дудинку и уже отправился в обратный рейс на юг края. 17:04   До завершения заявочной кампании на участие в программе по формированию современной городской среды остались считанные дни. ...




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