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15 сентября 2017, 10:44



Норильск и Красноярск вошли в число самых грязных городов России.

В нашем регионе это Норильск и Красноярск. Кроме того, в список попали: Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск и Асбест. В этих городах находится большое количество промышленных производств, отсюда и экологические риски, отметил министр.

Просмотров:83 Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью «Российской газете» назвал 15 городов, которые наиболее неблагоприятны в плане атмосферного воздуха и накопления отходов. Среди них оказались и два города Красноярского края, сообщает НИА-Красноярск.В нашем регионе это Норильск и Красноярск. Кроме того, в список попали: Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск и Асбест.В этих городах находится большое количество промышленных производств, отсюда и экологические риски, отметил министр.