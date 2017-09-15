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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:17 70 тонн продтоваров было реализовано за три дня на ярмарке в Дудинке
10:44 Норильск и Красноярск вошли в число самых грязных городов России.
10:13 Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков.
10:10 Юбилею — чистый город! В преддверии 350-летнего юбилея в Дудинке состоялась общегородская санитарная очистка города.
18:30 В Норильске во всех школах появится родительский патруль.
18:03 «Русская платина» ускоряет запуск месторождений и планирует договориться с "Норникелем".
17:56 Норильская благотворительная программа «Сундук» отмечает свое двухлетие.
17:52 Управляющая компания удовлетворила требования жительницы Норильска, квартиру которой затопило из-за засора внутридомового стояка.
17:49 Кайерканский Молодежный центр приглашает мастеров прикладного творчества провести мастер-классы.
17:22 Норильск присоединяется к движению #БудьПолезен. А благотворительный фонд «Территория добра» начинает сотрудничество с социальной палатой.
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