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15 сентября 2017, 13:17



70 тонн продтоваров было реализовано за три дня на ярмарке в Дудинке

Ценовая политика организатора ярмарки — городского предприятия «Комплекс бытовых услуг» — позволила дудинцам приобрести качественные продукты от сельхозпроизводителей Сибири на треть дешевле, чем они продаются в магазинах Дудинки.

Просмотров:13 В Дудинке подведены итоги одиннадцатой ежегодной городской ярмарки «Приметы осени». За три дня торговли, с девятого по одиннадцатое сентября, реализовано около 70 тонн продовольственных товаров. Спросом у горожан традиционно пользовались мед, ягоды, варенье, грибы, сметана, сливочное масло, сезонные овощи. Помимо плодоовощной продукции дудинцы активно раскупали енисейскую рыбу, выловленную рыбаками общины коренных малочисленных народов «Мукустур» и полуфабрикаты из оленьего мяса, сделанные на норильском предприятии ООО «Северный гурман», сообщается на официальном сайте Дудинки.Ценовая политика организатора ярмарки — городского предприятия «Комплекс бытовых услуг» — позволила дудинцам приобрести качественные продукты от сельхозпроизводителей Сибири на треть дешевле, чем они продаются в магазинах Дудинки.