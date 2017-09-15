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15 сентября 2017, 14:56



Камень с «Норильской Голгофы» станет частью «Стены скорби».

Площадь перед монументом будет являть собой символичную «живую» поверхность: она будет выложена из камней, доставленных из мест, чья история тесно связана с репрессиями ХХ века. На просьбу стать сопричастным к открытию общенационального монумента и сохранению памяти о жертвах репрессий первым откликнулось музейное сообщество, члены «Ассоциации российских музеев памяти». Музей Норильска принял участие в общем деле. «Мы сразу откликнулись на просьбу коллег по Ассоциации, – рассказывает Наталья Федянина, директор музея Норильска. - Наша трудная норильская история должна быть обязательно весомо представлена в проекте. Сотрудники музея выехали на территорию у подножия горы Шмидта, где и был найден нужный камень. Камень с мемориала «Норильская Голгофа», находящегося на месте массовых захоронений жертв политических репрессий с 1935 по 1956 год, станет частью общенационального монумента. В июле он был отправлен в место назначения морским транспортом, и вот теперь прибыл к нашим коллегам в музее Гулага". Камни отправляют из почти половины регионов России, из мест, где отбывали заключение - жертвы репрессий и производились массовые расстрелы, с территорий мемориальных кладбищ, монастырей, служившими тюрьмами для репрессированных, а также из других уголков нашей страны, тесно связанных с этим страшным периодом истории. Каждый камень для монумента уникален: он является немым свидетелем трагических событий. В ближайшее время природные камни, собранные Фондом памяти, будут переданы в мастерскую автора проекта, скульптора Георгия Франгуляна. Первый общенациональный монумент «Стена скорби» будет открыт в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий. «Мы благодарим все регионы, которые помогли Фонду памяти реализовать задуманное. Процесс сбора и транспортировки камней оказался не самым простым. Мы благодарим местные администрации, общество «Мемориал», сотрудников региональных музеев за помощь и поддержку в деле сохранения памяти миллионов наших соотечественников. Мемориал «Стена скорби» - дань уважения всем людям, пострадавшим от репрессий ХХ века, и начало осознания такого явления нашей истории, как ГУЛАГ», - отметил директор музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов.

Просмотров:133 В этом году Фонд памяти объявил о сборе природных камней, которые будут использоваться для мощения пространства вокруг мемориала жертвам массовых репрессий «Стена скорби». Камень из Норильска станет частью первого общенационального мемориала.Площадь перед монументом будет являть собой символичную «живую» поверхность: она будет выложена из камней, доставленных из мест, чья история тесно связана с репрессиями ХХ века.На просьбу стать сопричастным к открытию общенационального монумента и сохранению памяти о жертвах репрессий первым откликнулось музейное сообщество, члены «Ассоциации российских музеев памяти». Музей Норильска принял участие в общем деле.«Мы сразу откликнулись на просьбу коллег по Ассоциации, – рассказывает Наталья Федянина, директор музея Норильска. - Наша трудная норильская история должна быть обязательно весомо представлена в проекте. Сотрудники музея выехали на территорию у подножия горы Шмидта, где и был найден нужный камень. Камень с мемориала «Норильская Голгофа», находящегося на месте массовых захоронений жертв политических репрессий с 1935 по 1956 год, станет частью общенационального монумента. В июле он был отправлен в место назначения морским транспортом, и вот теперь прибыл к нашим коллегам в музее Гулага".Камни отправляют из почти половины регионов России, из мест, где отбывали заключение - жертвы репрессий и производились массовые расстрелы, с территорий мемориальных кладбищ, монастырей, служившими тюрьмами для репрессированных, а также из других уголков нашей страны, тесно связанных с этим страшным периодом истории. Каждый камень для монумента уникален: он является немым свидетелем трагических событий. В ближайшее время природные камни, собранные Фондом памяти, будут переданы в мастерскую автора проекта, скульптора Георгия Франгуляна. Первый общенациональный монумент «Стена скорби» будет открыт в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.«Мы благодарим все регионы, которые помогли Фонду памяти реализовать задуманное. Процесс сбора и транспортировки камней оказался не самым простым. Мы благодарим местные администрации, общество «Мемориал», сотрудников региональных музеев за помощь и поддержку в деле сохранения памяти миллионов наших соотечественников. Мемориал «Стена скорби» - дань уважения всем людям, пострадавшим от репрессий ХХ века, и начало осознания такого явления нашей истории, как ГУЛАГ», - отметил директор музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов.