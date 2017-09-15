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15 сентября 2017, 15:48



Cегодня в норильском театре – прогон новой постановки Анны Бабановой "Норильские анекдоты"

По сюжету люди разных профессий и национальностей оказываются в условном аэропорту - кто-то улетает, кто-то прилетает, как вдруг возникают неожиданные и даже мистические обстоятельства: то начинают пропадать сотрудники аэропорта, то пассажиры находят труп… Народ по-разному реагирует, проявляются характеры, натуры, - в целом история чем-то напоминает лирическую комедию наподобие знаменитого фильма «Гараж». Кроме главного режиссера, над спектаклем работали сценограф Фемистокл Атмадзас, художник по костюмам Ольга Атмадзас, пластикой с артистами занимался приглашенный хореограф из Санкт-Петербурга Николай Реутов, музыкальное оформление – на Андрее Федоськине; художник по свету – Тарас Михалевский, видеоряд - Михаил Зайканов. В спектакле заняты Заслуженные артисты России Сергей Ребрий и Нина Валенская, артисты Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Денис Ганин, Александр Глушков, Сергей Даданов, Дарья Дороготовцева, Александр Жуйков, Марина Журило, Алексей Ковригин, Олег Корныльев, Роман Лесик, Степан Мамойкин, Сергей Назимов, Евгений Нестеров, Юлия Новикова, Лариса Ребрий, Иван Розинкин, Галина Савина, Евгения Хитрина и Денис Чайников. Премьера «Норильских анекдотов» состоится на основной сцене в это воскресенье, 17 сентября, в 18 часов.

Просмотров:119 Этой премьерой 17 сентября завершается творческий сезон в Заполярном театре драмы. Оригинальную пьесу для постановки изначально писал молодой драматург Владимир Зуев, автор исторической фантосмогории «Жди меня, и я вернусь…». В процессе работы над постановкой, между репетициями, ее немного переработали «под себя» сами артисты - специально для этого спектакля они собирали мифы и легенды о Норильске, выдуманные и реальные истории и случаи. Так что спектакль – отражение нас, калька норильской жизни.По сюжету люди разных профессий и национальностей оказываются в условном аэропорту - кто-то улетает, кто-то прилетает, как вдруг возникают неожиданные и даже мистические обстоятельства: то начинают пропадать сотрудники аэропорта, то пассажиры находят труп… Народ по-разному реагирует, проявляются характеры, натуры, - в целом история чем-то напоминает лирическую комедию наподобие знаменитого фильма «Гараж».Кроме главного режиссера, над спектаклем работали сценограф Фемистокл Атмадзас, художник по костюмам Ольга Атмадзас, пластикой с артистами занимался приглашенный хореограф из Санкт-Петербурга Николай Реутов, музыкальное оформление – на Андрее Федоськине; художник по свету – Тарас Михалевский, видеоряд - Михаил Зайканов.В спектакле заняты Заслуженные артисты России Сергей Ребрий и Нина Валенская, артисты Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Денис Ганин, Александр Глушков, Сергей Даданов, Дарья Дороготовцева, Александр Жуйков, Марина Журило, Алексей Ковригин, Олег Корныльев, Роман Лесик, Степан Мамойкин, Сергей Назимов, Евгений Нестеров, Юлия Новикова, Лариса Ребрий, Иван Розинкин, Галина Савина, Евгения Хитрина и Денис Чайников.Премьера «Норильских анекдотов» состоится на основной сцене в это воскресенье, 17 сентября, в 18 часов.