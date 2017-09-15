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15 сентября 2017, 16:20



В честь юбилея Дудинского морского порта отметили лучших его работников

Открыл церемонию награждения директор ЗТФ «Норникеля» Алексей Новаков. «Я с большой радостью поздравляю всех нас – город, район, край – с такой замечательной датой - 80 лет работы в Арктике, 80 лет надежности. Именно благодаря Дудинскому морскому порту родился Норильский комбинат, построены здания, сооружения, заводы и фабрики на Таймыре и в Норильском промышленном районе», - сказал он и вручил отличившимся сотрудникам заслуженные награды. Знаком отличия за «Профессиональное мастерство» награжден водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности производственного комплекса малой механизации Михаил Никитин. Почетным званием «Заслуженный работник ЗТФ» отмечены Владимир Лукашишин –стивидор производственно-перегрузочного комплекса № 1, Наталья Солодовник – начальник грузового склада производственно-перегрузочного комплекса № 2. Почетным званием «Ветеран ЗТФ» награждены: Владимир Аладин - машинист крана производственно-перегрузочного комплекса № 2, Евсей Насиленко - водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности производственного комплекса малой механизации, Сергей Попов – механизатор производственно-перегрузочного комплекса № 1 и Лидия Сергейчик – специалист 1 категории Управления ЗТФ «Норникеля». Кроме того, ряд сотрудников отмечены Почетными грамотами и Благодарностями компании «Норникель». Следующим слово для поздравлений взял Юрий Захаринский. Отметив, что порт для Дудинки является предприятием-символом, он зачитал Приветственный адрес Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. «Мы гордимся тем, что в Красноярском крае успешно работает самая северная международная морская гавань России. Дудинский порт – это современное технологичное предприятие, которое круглый год принимает и отправляет грузы в разные точки мира. Порт сыграл значимую роль в развитии всего красноярского Заполярья, реализации его мощного экономического потенциала. Именно с появлением здесь форпоста Северного Морского пути началось становление Дудинки как города, столицы Таймыра, центра экономической общественной жизни. Сегодня дудинский порт не только обеспечивает работу предприятий «Норникеля», снабжает красноярский север жизненно необходимой продукцией, он играет ключевую роль в решении стратегической задачи нашего региона - развитии Арктики», - говорится в Приветственном адресе Губернатора. Юрий Захаринский также вручил портовикам Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Так, на федеральном уровне отмечены: Сергей Неверли - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, Игорь Троханов - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Иван Херца – докер-механизатор, Виталий Янченко - старший энергетик, Назир Борсов - моторист - сарший рулевой Портового флота. Далее эстафету поздравлений и награждения принял Глава Таймыра Сергей Ткаченко. «Порт Дудинки – уникальное предприятие, которое воистину вызывает гордость. Каждый из вас сегодня пишет историю предприятия, историю, которой по праву можно гордиться. В последние годы районная и городская администрации вместе с дудинским портом, выстроили очень добрые и хорошие отношения, которые, несомненно, показывают эффективность в развитии нашей территории сегодня. Хочу пожелать вам, дорогие юбиляры, чтобы вы всегда были уверены в завтрашнем дне, чтобы новые горизонты открывали для вас новые возможности. Уверен, вместе нас с вами ждет большое будущее», - отметил Сергей Александрович и вручил шести портовикам Почетные грамоты и Благодарности Главы Таймыра. В ходе церемонии награждения сотрудники Дудинского морского порта также были награждены Почетными грамотами и Благодарностями ЗТФ «Норникель», Главы города Дудинка и Главы города Норильск.

Просмотров:111 В столице Таймыра в кино-досуговом центре «Арктика» состоялась церемония награждения сотрудников Заполярного транспортного филиала «Норникеля» в честь 80-летия предприятяи. Поздравить портовиков пришли Заместитель председателя Правительства Красноярского края Юрий Захаринский, Глава Таймыра Сергей Ткаченко, Председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов, Глава Дудинки Юрий Гурин, депутат Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Открыл церемонию награждения директор ЗТФ «Норникеля» Алексей Новаков. «Я с большой радостью поздравляю всех нас – город, район, край – с такой замечательной датой - 80 лет работы в Арктике, 80 лет надежности. Именно благодаря Дудинскому морскому порту родился Норильский комбинат, построены здания, сооружения, заводы и фабрики на Таймыре и в Норильском промышленном районе», - сказал он и вручил отличившимся сотрудникам заслуженные награды. Знаком отличия за «Профессиональное мастерство» награжден водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности производственного комплекса малой механизации Михаил Никитин. Почетным званием «Заслуженный работник ЗТФ» отмечены Владимир Лукашишин –стивидор производственно-перегрузочного комплекса № 1, Наталья Солодовник – начальник грузового склада производственно-перегрузочного комплекса № 2. Почетным званием «Ветеран ЗТФ» награждены: Владимир Аладин - машинист крана производственно-перегрузочного комплекса № 2, Евсей Насиленко - водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности производственного комплекса малой механизации, Сергей Попов – механизатор производственно-перегрузочного комплекса № 1 и Лидия Сергейчик – специалист 1 категории Управления ЗТФ «Норникеля». Кроме того, ряд сотрудников отмечены Почетными грамотами и Благодарностями компании «Норникель».Следующим слово для поздравлений взял Юрий Захаринский. Отметив, что порт для Дудинки является предприятием-символом, он зачитал Приветственный адрес Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. «Мы гордимся тем, что в Красноярском крае успешно работает самая северная международная морская гавань России. Дудинский порт – это современное технологичное предприятие, которое круглый год принимает и отправляет грузы в разные точки мира. Порт сыграл значимую роль в развитии всего красноярского Заполярья, реализации его мощного экономического потенциала. Именно с появлением здесь форпоста Северного Морского пути началось становление Дудинки как города, столицы Таймыра, центра экономической общественной жизни. Сегодня дудинский порт не только обеспечивает работу предприятий «Норникеля», снабжает красноярский север жизненно необходимой продукцией, он играет ключевую роль в решении стратегической задачи нашего региона - развитии Арктики», - говорится в Приветственном адресе Губернатора. Юрий Захаринский также вручил портовикам Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Так, на федеральном уровне отмечены: Сергей Неверли - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, Игорь Троханов - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Иван Херца – докер-механизатор, Виталий Янченко - старший энергетик, Назир Борсов - моторист - сарший рулевой Портового флота.Далее эстафету поздравлений и награждения принял Глава Таймыра Сергей Ткаченко. «Порт Дудинки – уникальное предприятие, которое воистину вызывает гордость. Каждый из вас сегодня пишет историю предприятия, историю, которой по праву можно гордиться. В последние годы районная и городская администрации вместе с дудинским портом, выстроили очень добрые и хорошие отношения, которые, несомненно, показывают эффективность в развитии нашей территории сегодня. Хочу пожелать вам, дорогие юбиляры, чтобы вы всегда были уверены в завтрашнем дне, чтобы новые горизонты открывали для вас новые возможности. Уверен, вместе нас с вами ждет большое будущее», - отметил Сергей Александрович и вручил шести портовикам Почетные грамоты и Благодарности Главы Таймыра.В ходе церемонии награждения сотрудники Дудинского морского порта также были награждены Почетными грамотами и Благодарностями ЗТФ «Норникель», Главы города Дудинка и Главы города Норильск.