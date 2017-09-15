Фото новости:

ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 сентября 2017, 16:20

В честь юбилея Дудинского морского порта отметили лучших его работников


В столице Таймыра в кино-досуговом центре «Арктика» состоялась церемония награждения сотрудников Заполярного транспортного филиала «Норникеля» в честь 80-летия предприятяи. Поздравить портовиков пришли Заместитель председателя Правительства Красноярского края Юрий Захаринский, Глава Таймыра Сергей Ткаченко, Председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов, Глава Дудинки Юрий Гурин, депутат Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.
Открыл церемонию награждения директор ЗТФ «Норникеля» Алексей Новаков. «Я с большой радостью поздравляю всех нас – город, район, край – с такой замечательной датой - 80 лет работы в Арктике, 80 лет надежности. Именно благодаря Дудинскому морскому порту родился Норильский комбинат, построены здания, сооружения, заводы и фабрики на Таймыре и в Норильском промышленном районе», - сказал он и вручил отличившимся сотрудникам заслуженные награды. Знаком отличия за «Профессиональное мастерство» награжден водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности производственного комплекса малой механизации Михаил Никитин. Почетным званием «Заслуженный работник ЗТФ» отмечены Владимир Лукашишин –стивидор производственно-перегрузочного комплекса № 1, Наталья Солодовник – начальник грузового склада производственно-перегрузочного комплекса № 2. Почетным званием «Ветеран ЗТФ» награждены: Владимир Аладин - машинист крана производственно-перегрузочного комплекса № 2, Евсей Насиленко - водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности производственного комплекса малой механизации, Сергей Попов – механизатор производственно-перегрузочного комплекса № 1 и Лидия Сергейчик – специалист 1 категории Управления ЗТФ «Норникеля». Кроме того, ряд сотрудников отмечены Почетными грамотами и Благодарностями компании «Норникель».
Следующим слово для поздравлений взял Юрий Захаринский. Отметив, что порт для Дудинки является предприятием-символом, он зачитал Приветственный адрес Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. «Мы гордимся тем, что в Красноярском крае успешно работает самая северная международная морская гавань России. Дудинский порт – это современное технологичное предприятие, которое круглый год принимает и отправляет грузы в разные точки мира. Порт сыграл значимую роль в развитии всего красноярского Заполярья, реализации его мощного экономического потенциала. Именно с появлением здесь форпоста Северного Морского пути началось становление Дудинки как города, столицы Таймыра, центра экономической общественной жизни. Сегодня дудинский порт не только обеспечивает работу предприятий «Норникеля», снабжает красноярский север жизненно необходимой продукцией, он играет ключевую роль в решении стратегической задачи нашего региона - развитии Арктики», - говорится в Приветственном адресе Губернатора. Юрий Захаринский также вручил портовикам Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Так, на федеральном уровне отмечены: Сергей Неверли - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, Игорь Троханов - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Иван Херца – докер-механизатор, Виталий Янченко - старший энергетик, Назир Борсов - моторист - сарший рулевой Портового флота.
Далее эстафету поздравлений и награждения принял Глава Таймыра Сергей Ткаченко. «Порт Дудинки – уникальное предприятие, которое воистину вызывает гордость. Каждый из вас сегодня пишет историю предприятия, историю, которой по праву можно гордиться. В последние годы районная и городская администрации вместе с дудинским портом, выстроили очень добрые и хорошие отношения, которые, несомненно, показывают эффективность в развитии нашей территории сегодня. Хочу пожелать вам, дорогие юбиляры, чтобы вы всегда были уверены в завтрашнем дне, чтобы новые горизонты открывали для вас новые возможности. Уверен, вместе нас с вами ждет большое будущее», - отметил Сергей Александрович и вручил шести портовикам Почетные грамоты и Благодарности Главы Таймыра.
В ходе церемонии награждения сотрудники Дудинского морского порта также были награждены Почетными грамотами и Благодарностями ЗТФ «Норникель», Главы города Дудинка и Главы города Норильск.

Просмотров:111
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 15 сентября 2017 
19:05   Сегодня в 17 часов завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы Норильска 16:51   За незаконный провоз осетрины жительнице края грозит штраф 1 млн рублей
16:33   В рамках 80-летия Таймырского краеведческого музея и 350-летия Дудинки состоялось открытие проекта «И свет звезды далекой им освещает путь…» 16:20   В честь юбилея Дудинского морского порта отметили лучших его работников
15:48   Cегодня в норильском театре – прогон новой постановки Анны Бабановой "Норильские анекдоты" 14:56   Камень с «Норильской Голгофы» станет частью «Стены скорби».
13:17   70 тонн продтоваров было реализовано за три дня на ярмарке в Дудинке. 10:44   Норильск и Красноярск вошли в число самых грязных городов России.
10:13   Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков. 10:10   Юбилею — чистый город! В преддверии 350-летнего юбилея в Дудинке состоялась общегородская санитарная очистка города.

 14 сентября 2017 
18:30   В Норильске во всех школах появится родительский патруль. 18:03   «Русская платина» ускоряет запуск месторождений и планирует договориться с "Норникелем".
17:56   Норильская благотворительная программа «Сундук» отмечает свое двухлетие. 17:52   Управляющая компания удовлетворила требования жительницы Норильска, квартиру которой затопило из-за засора внутридомового стояка.
17:49   Кайерканский Молодежный центр приглашает мастеров прикладного творчества провести мастер-классы. 17:22   Норильск присоединяется к движению #БудьПолезен. А благотворительный фонд «Территория добра» начинает сотрудничество с социальной палатой.
15:20   Норильчане могут посетить этнический праздник в Дудинке. 15:10   Социальные объекты в поселках Таймыра возводятся с опережением сроков.
13:14   В Норильске раскрыто разбойное нападение на торговый павильон на проезде Котульского, 13а, совершенное в ночь с 1 на 2 сентября. 13:06   За последние несколько дней в Норильске было совершено сразу несколько мошенничеств и кража.
13:04   Норильская транспортная прокуратура задержала сухогруз на Игарской протоке за нарушение правил эксплуатации. 12:13   В Норильске полицейские задержали подростков, подозреваемых в совершении грабежа.
12:00   В Норильске следователи устанавливают обстоятельства смерти 59-летней женщины.

 13 сентября 2017 
19:22   Сегодня в Москве на 93-м году жизни не стало Льва Александровича НЕТТО, участника ВОВ, заключенного Норильлага П-867. 18:48   В августе предприниматели возместили норильчанам около 800 тысяч рублей за некачественные товары и услуги.
18:37   «Российское застолье» на таймырской земле. В Дудинке открылась фотовыставка мастеров трех столетий. 18:15   Это были не учения. За ложные минирования грозит реальная уголовная ответственность.
17:56   Авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом. 17:51   Норильские благотворительные фонды включились в общероссийское движение против мошенников.
17:27   В Норильске инспекторы ПДН провели лекцию по безопасности для учеников первых классов. 16:49   Дом физкультуры в столице Таймыра начнет работать с 1 октября.
16:45   Завтра дудинские депутаты открывают парламентский сезон. 15:19   В PolArt-резиденции музея состоится лекция «Современное искусство как инструмент в руках музея».
13:37   В этом году в Красноярском крае будут трудоустроены 4,5 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья. 13:10   Сегодня городской избирком предоставил список избранных депутатов Норильского городского Совета депутатов.
12:29   Подразделения "Норильскгазпрома", "Таймыргаза" и "Норильсктрансгаза" заканчивают подготовку своих объектов к осенне-зимнему сезону. 12:10   Накануне Норильск в числе других российских городов подвергся атаке звонков о ложных минированиях. Свои комментарии дали представители МВД и ФСБ Красноярского края.
11:54   Крупнейшим потребителем услуг Енисейского речного пароходства остается «Норникель». На его долю приходится около 40% всего перевезенного груза. 11:23   «Норникель» выступил партнером Восточного экономического форума, состоявшегося 6-7 сентября во Владивостоке.

 12 сентября 2017 
17:24   В Норильске проверяют сразу несколько зданий на наличие взрывных устройств. 14:41   Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.
14:27   В Норильске пресекли очередной случай незаконного оборота наркотиков. 13:31   Жители Норильска могут проголосовать за своего участкового. Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый».
13:03   Норильчанам предлагают придумать название новому скверу. 12:32   Норильск готовится к спартакиаде среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур.
12:29   «Ярких красок карнавал» приглашает маленьких норильчан с ограниченными возможностями здоровья. 12:24   Жители Таймыра могут получить средства на ремонт печного отопления и электропроводки.
10:00   Норильские пенсионеры могут принять участие в краевом чемпионате по компьютерному многоборью.

 11 сентября 2017 
18:27   Первая победа МФК «Норильский никель» в сезоне: игра прошла в рамках второго тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги в Санкт-Петербурге. 18:23   Музей Норильска объявил об учреждении новой фотовыставки и начале приема работ.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх