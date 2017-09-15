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15 сентября 2017, 16:33



В рамках 80-летия Таймырского краеведческого музея и 350-летия Дудинки состоялось открытие проекта «И свет звезды далекой им освещает путь…»

В мероприятии приняли участие Глава Таймыра Сергей Ткаченко, Глава Дудинки Юрий Гурин, начальник Управления благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Светлана Рубашкина, Первый заместитель директора музея Фаберже в Санкт-Петербурге Михаил Овчинников, директор АНО «Агентство развития Норильска» Сергей Панченко, представители районной и городской администраций, почетные жители Таймыра и Дудинки. Открытие началось с театрализованных зарисовок с участием исторических героев XVII века – Воеводы Мангазейского, Ивана Сорокина, боярина и стрельцов, первооткрывателей и исследователей территории XVIII- XIX века – Харитона Лаптева, Теля, Миддендорфа. Музыкальный номер исполнила солистка Городского Дома культуры Татьяна Аржеухова. С открытием уникального проекта поздравил Глава Таймыра Сергей Ткаченко «Мы сегодня совместными усилиями, исключительно по воле тех людей, которые живут на этой Земле и при финансовой продержке наших главных партнеров компании «Норникель» реализуем уникальные проекты. Если смотреть на любую осень, это завершение интересных проектов предыдущего сезона и создание новых. Я хочу пожелать, чтобы такие инициативы у нас никогда не иссякли, чтобы постоянно рождались новые проекты, и мы гордились своей малой Родиной и ее людьми», - отметил он. В знак признательности за помощь в создании проекта Сергей Ткаченко вручил Благодарственное письмо первому заместителю директора музея Фаберже Михаилу Овчинникову. К словам поздравления присоединился Юрий Гурин, он поблагодарил создателей и спонсоров проекта за замечательный подарок к 350-летию Дудинки. «Я хочу сказать большое спасибо директору музея Ольге Павловне, как мотору и инициатору, неутомимому труженику, и всей команде, потому что вся эта красота без ваших идей и вашего труда была бы просто не возможна. Спасибо Михаилу Овчинникову, как художнику-куратору проекта и Ринату Волигамси – художнику-автору той красоты, которую мы видим на фасаде здания. Мне кажется, что сегодня день исторический, потому что символ «Большая Медведица» может стать символом Дудинки», - подчеркнула Светлана Рубашкина. Также гости вечера на этнической площадке смогли окунуться в прошлое и увидеть, как Ивана Сорокина встречали коренные жители у чума. После состоялась презентация монументально-декоративной композиции «Большая медведица», размещенной на фасаде здания, который обращен к реке Енисей. «Данный проект, является самым главным украшением нашего музея, о котором мы мечтали со дня переезда в новое здание. Благодаря счастливой встрече в 2012 году с Михаилом Овчинниковым и талантливым художником Ринатом Волигамси наша мечта воплотилась в реальность. Проекты благотворительной программы «Мир новых возможностей» позволяют наш город сделать более красивым, уютным и комфортным для жизни»,- отметила директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева. Завершая вечер, гости мероприятия - Сергей Ткаченко, Юрий Гурин, Ольга Корнеева, Сергей Панченко, Светлана Рубашкина, Михаил Овчинников и почетный гражданин Таймыра Климент Киргизов совместно зажгли звезды «Большой медведицы» нажав на кнопку запуска. Также в честь открытия в небо были запущены воздушные шары в форме звезд.

Просмотров:106 Таймырский краеведческий музей открыл рекреационную зону и монументально-декоративную композициию «Большая Медведица» проекта «И свет звезды далекой, им освещает путь…» (далее – проект), прикрученного к 80-летнему юбилею учреждения и 350-летию Дудинки. Интерактивные звезды «Большой медведицы» зажгли создатели проекта и почетные гости Заполярной столицы. Проект реализован в рамках конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», организованного компанией «Норникель», сообщается на сайте Таймырского муниципального района.В мероприятии приняли участие Глава Таймыра Сергей Ткаченко, Глава Дудинки Юрий Гурин, начальник Управления благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Светлана Рубашкина, Первый заместитель директора музея Фаберже в Санкт-Петербурге Михаил Овчинников, директор АНО «Агентство развития Норильска» Сергей Панченко, представители районной и городской администраций, почетные жители Таймыра и Дудинки.Открытие началось с театрализованных зарисовок с участием исторических героев XVII века – Воеводы Мангазейского, Ивана Сорокина, боярина и стрельцов, первооткрывателей и исследователей территории XVIII- XIX века – Харитона Лаптева, Теля, Миддендорфа. Музыкальный номер исполнила солистка Городского Дома культуры Татьяна Аржеухова.С открытием уникального проекта поздравил Глава Таймыра Сергей Ткаченко «Мы сегодня совместными усилиями, исключительно по воле тех людей, которые живут на этой Земле и при финансовой продержке наших главных партнеров компании «Норникель» реализуем уникальные проекты. Если смотреть на любую осень, это завершение интересных проектов предыдущего сезона и создание новых. Я хочу пожелать, чтобы такие инициативы у нас никогда не иссякли, чтобы постоянно рождались новые проекты, и мы гордились своей малой Родиной и ее людьми», - отметил он.В знак признательности за помощь в создании проекта Сергей Ткаченко вручил Благодарственное письмо первому заместителю директора музея Фаберже Михаилу Овчинникову.К словам поздравления присоединился Юрий Гурин, он поблагодарил создателей и спонсоров проекта за замечательный подарок к 350-летию Дудинки.«Я хочу сказать большое спасибо директору музея Ольге Павловне, как мотору и инициатору, неутомимому труженику, и всей команде, потому что вся эта красота без ваших идей и вашего труда была бы просто не возможна. Спасибо Михаилу Овчинникову, как художнику-куратору проекта и Ринату Волигамси – художнику-автору той красоты, которую мы видим на фасаде здания. Мне кажется, что сегодня день исторический, потому что символ «Большая Медведица» может стать символом Дудинки», - подчеркнула Светлана Рубашкина.Также гости вечера на этнической площадке смогли окунуться в прошлое и увидеть, как Ивана Сорокина встречали коренные жители у чума.После состоялась презентация монументально-декоративной композиции «Большая медведица», размещенной на фасаде здания, который обращен к реке Енисей. «Данный проект, является самым главным украшением нашего музея, о котором мы мечтали со дня переезда в новое здание. Благодаря счастливой встрече в 2012 году с Михаилом Овчинниковым и талантливым художником Ринатом Волигамси наша мечта воплотилась в реальность. Проекты благотворительной программы «Мир новых возможностей» позволяют наш город сделать более красивым, уютным и комфортным для жизни»,- отметила директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева.Завершая вечер, гости мероприятия - Сергей Ткаченко, Юрий Гурин, Ольга Корнеева, Сергей Панченко, Светлана Рубашкина, Михаил Овчинников и почетный гражданин Таймыра Климент Киргизов совместно зажгли звезды «Большой медведицы» нажав на кнопку запуска. Также в честь открытия в небо были запущены воздушные шары в форме звезд.