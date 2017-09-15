Таймырский краеведческий музей открыл рекреационную зону и монументально-декоративную композициию «Большая Медведица» проекта «И свет звезды далекой, им освещает путь…» (далее – проект), прикрученного к 80-летнему юбилею учреждения и 350-летию Дудинки. Интерактивные звезды «Большой медведицы» зажгли создатели проекта и почетные гости Заполярной столицы. Проект реализован в рамках конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», организованного компанией «Норникель», сообщается на сайте Таймырского муниципального района.
В мероприятии приняли участие Глава Таймыра Сергей Ткаченко, Глава Дудинки Юрий Гурин, начальник Управления благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Светлана Рубашкина, Первый заместитель директора музея Фаберже в Санкт-Петербурге Михаил Овчинников, директор АНО «Агентство развития Норильска» Сергей Панченко, представители районной и городской администраций, почетные жители Таймыра и Дудинки.
Открытие началось с театрализованных зарисовок с участием исторических героев XVII века – Воеводы Мангазейского, Ивана Сорокина, боярина и стрельцов, первооткрывателей и исследователей территории XVIII- XIX века – Харитона Лаптева, Теля, Миддендорфа. Музыкальный номер исполнила солистка Городского Дома культуры Татьяна Аржеухова.
С открытием уникального проекта поздравил Глава Таймыра Сергей Ткаченко «Мы сегодня совместными усилиями, исключительно по воле тех людей, которые живут на этой Земле и при финансовой продержке наших главных партнеров компании «Норникель» реализуем уникальные проекты. Если смотреть на любую осень, это завершение интересных проектов предыдущего сезона и создание новых. Я хочу пожелать, чтобы такие инициативы у нас никогда не иссякли, чтобы постоянно рождались новые проекты, и мы гордились своей малой Родиной и ее людьми», - отметил он.
В знак признательности за помощь в создании проекта Сергей Ткаченко вручил Благодарственное письмо первому заместителю директора музея Фаберже Михаилу Овчинникову.
К словам поздравления присоединился Юрий Гурин, он поблагодарил создателей и спонсоров проекта за замечательный подарок к 350-летию Дудинки.
«Я хочу сказать большое спасибо директору музея Ольге Павловне, как мотору и инициатору, неутомимому труженику, и всей команде, потому что вся эта красота без ваших идей и вашего труда была бы просто не возможна. Спасибо Михаилу Овчинникову, как художнику-куратору проекта и Ринату Волигамси – художнику-автору той красоты, которую мы видим на фасаде здания. Мне кажется, что сегодня день исторический, потому что символ «Большая Медведица» может стать символом Дудинки», - подчеркнула Светлана Рубашкина.
Также гости вечера на этнической площадке смогли окунуться в прошлое и увидеть, как Ивана Сорокина встречали коренные жители у чума.
После состоялась презентация монументально-декоративной композиции «Большая медведица», размещенной на фасаде здания, который обращен к реке Енисей. «Данный проект, является самым главным украшением нашего музея, о котором мы мечтали со дня переезда в новое здание. Благодаря счастливой встрече в 2012 году с Михаилом Овчинниковым и талантливым художником Ринатом Волигамси наша мечта воплотилась в реальность. Проекты благотворительной программы «Мир новых возможностей» позволяют наш город сделать более красивым, уютным и комфортным для жизни»,- отметила директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева.
Завершая вечер, гости мероприятия - Сергей Ткаченко, Юрий Гурин, Ольга Корнеева, Сергей Панченко, Светлана Рубашкина, Михаил Овчинников и почетный гражданин Таймыра Климент Киргизов совместно зажгли звезды «Большой медведицы» нажав на кнопку запуска. Также в честь открытия в небо были запущены воздушные шары в форме звезд.
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