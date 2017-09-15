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15 сентября 2017, 16:51



За незаконный провоз осетрины жительнице края грозит штраф 1 млн рублей

Сотрудниками ГИБДД Лесосибирска совместно с оперативниками ОЭБиПК был остановлен автомобиль, в сумке 52-летней пассажирки была обнаружена рыба общей массой более 60 кг осетровых пород. Напомним, что осетр сибирский занесен в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Просмотров:120 Штраф до 1 млн рублей и лишение свободы до трех лет грозит жительнице Лесосибирска за провоз осетрины, сообщает НИА-Красноярск.Сотрудниками ГИБДД Лесосибирска совместно с оперативниками ОЭБиПК был остановлен автомобиль, в сумке 52-летней пассажирки была обнаружена рыба общей массой более 60 кг осетровых пород.Напомним, что осетр сибирский занесен в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.