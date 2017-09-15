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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:05 Сегодня в 17 часов завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы Норильска
16:51 За незаконный провоз осетрины жительнице края грозит штраф 1 млн рублей
16:33 В рамках 80-летия Таймырского краеведческого музея и 350-летия Дудинки состоялось открытие проекта «И свет звезды далекой им освещает путь…»
16:20 В честь юбилея Дудинского морского порта отметили лучших его работников
15:48 Cегодня в норильском театре – прогон новой постановки Анны Бабановой "Норильские анекдоты"
14:56 Камень с «Норильской Голгофы» станет частью «Стены скорби».
13:17 70 тонн продтоваров было реализовано за три дня на ярмарке в Дудинке.
10:44 Норильск и Красноярск вошли в число самых грязных городов России.
10:13 Сегодня в Дудинке откроют площадь Портовиков.
10:10 Юбилею — чистый город! В преддверии 350-летнего юбилея в Дудинке состоялась общегородская санитарная очистка города.
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