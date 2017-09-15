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15 сентября 2017, 19:05



Сегодня в 17 часов завершился прием документов для участия в конкурсе на замещение должности Главы Норильска

Денис Каминский, избравшийся на выборах, прошедших 10 сентября, депутатом Норильского Горсовета, генеральный директор ООО «Северная вода»; Ринат Ахметчин, генеральный директор «Норильскпромтранспорт» (подразделение «Норникеля»): Виктор Литвиненко, Начальник отделения филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия, экс-председатель Норильского городского Совета. Подать документы для участия в конкурсе можно было с 25 августа по 15 сентября. Каждый из кандидатов представил разработанную им программу мероприятий, направленную на улучшение социально-экономического развития Норильска. 18 сентября состоится заседание конкурсной комиссии для рассмотрения документов претендентов. В составе комиссии три человека назначены решением городского Совета, еще трое – Губернатором Красноярского края. 21 сентября на заседании первой сессии депутатского корпуса нового созыва парламентариям предстоит утвердить кандидатуру на должность Главы Норильска, а также избрать Председателя городского Совета, его заместителя и председателей постоянно действующих комиссий – по городскому хозяйству, бюджету и собственности, законности и местному самоуправлению, социальной политике.

Просмотров:115 К концу рабочего дня в Горсовете были зарегистрированы документы троих кандидатов:Денис Каминский, избравшийся на выборах, прошедших 10 сентября, депутатом Норильского Горсовета, генеральный директор ООО «Северная вода»;Ринат Ахметчин, генеральный директор «Норильскпромтранспорт» (подразделение «Норникеля»):Виктор Литвиненко, Начальник отделения филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия, экс-председатель Норильского городского Совета.Подать документы для участия в конкурсе можно было с 25 августа по 15 сентября. Каждый из кандидатов представил разработанную им программу мероприятий, направленную на улучшение социально-экономического развития Норильска.18 сентября состоится заседание конкурсной комиссии для рассмотрения документов претендентов. В составе комиссии три человека назначены решением городского Совета, еще трое – Губернатором Красноярского края.21 сентября на заседании первой сессии депутатского корпуса нового созыва парламентариям предстоит утвердить кандидатуру на должность Главы Норильска, а также избрать Председателя городского Совета, его заместителя и председателей постоянно действующих комиссий – по городскому хозяйству, бюджету и собственности, законности и местному самоуправлению, социальной политике.