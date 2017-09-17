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17 сентября 2017, 18:12



Росавиация сняла ограничения на полеты в Норильск. Завтра утром Норильск примет первые большие самолеты.

Теперь аэродром может принимать и отправлять не только небольшие самолеты, но среднемагистральные. Рано утром 18 сентября норильский аэропорт примет первые после очередного этапа реконструкции прямые рейсы из Москвы и других городов на всю длину полосы в 3430 метров. С июня по сентябрь перевозки пассажиров из Норильска в Москву и другие города осуществлялись через Красноярск, Новый Уренгой и Сургут на небольших самолетах ATR-42/72 и Ан-24/26, так как часть полосы была закрыта на ремонт, и другие самолеты (среднемагистральные) приземлиться не могли. За время ремонта воздушная гавань обслужила почти 106 тысяч человек. Следующим летом реконструкция будет продолжена и тогда полностью планируется закончить работы на взлетно-посадочной полосе (работы будут проводиться на оставшейся части полосы длиной 1081 метр). В 2019 году будет введен в строй обновленный перрон для самолетов, на этом реконструкция аэродрома будет полностью завершена.

Просмотров:248 На лето Росавиация вводила ограничения на полеты в Норильск из-за ремонта. Теперь ограничения сняты, так как завершена реконструкция участка взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Алыкель" длиной в 1020 метров.Теперь аэродром может принимать и отправлять не только небольшие самолеты, но среднемагистральные. Рано утром 18 сентября норильский аэропорт примет первые после очередного этапа реконструкции прямые рейсы из Москвы и других городовна всю длину полосы в 3430 метров. С июня по сентябрь перевозки пассажиров из Норильска в Москву и другие города осуществлялись через Красноярск, Новый Уренгой и Сургут на небольших самолетах ATR-42/72 и Ан-24/26, так как часть полосы была закрыта на ремонт,и другие самолеты (среднемагистральные) приземлиться не могли. За время ремонта воздушная гавань обслужила почти 106 тысяч человек. Следующим летом реконструкция будет продолжена и тогда полностью планируется закончить работы на взлетно-посадочной полосе (работы будут проводиться на оставшейся части полосы длиной 1081 метр). В 2019 году будет введен в строй обновленный перрон для самолетов, на этом реконструкция аэродрома будет полностью завершена.